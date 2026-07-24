Consejos para tener mayor seguridad al reservar alojamientos en línea

La inteligencia artificial está transformando la forma en que viajamos, pero también está cambiando la forma en que operan quienes buscan engañar a los viajeros. Un estudio realizado por la plataforma Airbnb e Ipsos sobre seguridad digital en el contexto del turismo en el país revela que casi el 70% de los adultos argentinos no logró identificar correctamente imágenes de propiedades generadas por inteligencia artificial, señalándolas como reales. Esto ocurre en un momento en que las herramientas de generación de imágenes son cada vez más sofisticadas y accesibles para quienes buscan engañar a los viajeros fuera de la plataforma.

El 82% de los encuestados considera que las estafas digitales son hoy más convincentes que antes y el 62% asegura que la inteligencia artificial las ha hecho más difíciles de detectar. Sin embargo, el 57% de los argentinos afirmó sentirse seguro de que podría identificar un sitio web o correo electrónico fals, una confianza que los propios datos del estudio invitan a reforzar con información y herramientas concretas.

La búsqueda de ofertas puede aumentar la exposición al riesgo

El deseo de ahorrar en vacaciones es uno de los factores que puede aumentar la vulnerabilidad frente a los estafadores. Cerca del 70% de los argentinos busca reducir gastos en sus próximas vacaciones, y el 50% admitió que pagaría mediante transferencia bancaria si creyera que eso le permitiría ahorrar dinero, un método que no ofrece protección ante fraudes. Otro 23% reservaría en un sitio desconocido con el mismo fin.

El estudio también revela que el 46% de los argentinos utiliza redes sociales para planificar sus viajes, y que el 22% es más propenso a reservar si un influencer o celebridad promociona la opción.

En un contexto donde el 60% de los argentinos reconoce cierta cautela al realizar pagos en línea, contar con plataformas que ofrezcan sistemas de pago seguros y protección al consumidor se vuelve más relevante que nunca. La elección de plataformas confiables y verificadas no solo protege el dinero de los viajeros, sino también su experiencia y sus datos personales.

Educación digital como herramienta de prevención

Frente a este panorama, Airbnb trabaja junto a Faro Digital, organización de la sociedad civil con más de 10 años de experiencia promoviendo el pensamiento crítico y prácticas responsables en entornos digitales.

"Prevenir fraudes no se trata solo de seguridad digital, sino de construir una cultura del cuidado. En entornos digitales atravesados por dinámicas de aceleración y atención fragmentada, la velocidad y la compulsividad del clic hacen que estemos más expuestos a situaciones de vulnerabilidad. Cuidar es entender cómo funcionan esos entornos, identificar señales de alerta y actuar con atención ante la toma de decisiones, para poder anticiparnos al riesgo. En un contexto donde la inteligencia artificial vuelve más sofisticados los engaños, los territorios digitales necesitan no solo usuarios/as, sino ciudadanos/as críticos/as. Porque habitar lo digital, al igual que planificar unas vacaciones, requiere atención, confianza y cuidado compartido”, indicó Julia D'Amore Bajos, Responsable de cooperación internacional y líder de proyectos de Faro Digital.

Recomendaciones para mitigar riesgos al reservar en Airbnb

Evita los enlaces inesperados: accede siempre directamente a la aplicación o al sitio web oficial de la plataforma que uses para asegurarte de que estás en el sitio web legítimo de la empresa.

Comunícate siempre en la plataforma Airbnb: Para mantener tu seguridad, la de tus pagos y la de tus datos personales, te recomendamos que utilices siempre los canales de comunicación disponibles en la plataforma, ya sea para comunicarte con otros usuarios, para reservar o para administrar los pagos.

Haz los pagos solo en la plataforma Airbnb: Los anfitriones nunca deben pedirte que les transfieras dinero, les proporciones los datos de tu tarjeta de crédito o les pagues directamente de ningún otro modo.