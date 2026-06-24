Firma digital gratis en Argentina: qué incluye el nuevo sistema que lanzó Lakaut

Lakaut, empresa argentina especializada en digitalización documental y autoridad certificante en firma digital, presentó FID (Firma Instantánea Digital), una plataforma en la nube que permite firmar documentos de manera remota, sin necesidad de dispositivos físicos ni trámites presenciales. El lanzamiento incluye un esquema inicial gratuito denominado FID Cero, que ofrece cinco firmas digitales y un certificado digital en la nube válido por dos años.

La compañía explicó que el objetivo de la iniciativa es ampliar el acceso a la firma digital en Argentina y reducir las barreras económicas y operativas que aún limitan su adopción, como el uso de tokens físicos o los procesos presenciales de validación de identidad.

El sistema funciona completamente online e incorpora un proceso de verificación de identidad a través del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), junto con validaciones biométricas de prueba de vida. Una vez completado el registro, el usuario obtiene un certificado digital en la nube que le permite firmar documentos de forma remota desde cualquier dispositivo con conexión a internet. De acuerdo con la empresa, los documentos firmados mediante FID cuentan con validez jurídica plena, son inalterables y permiten verificar tanto la identidad del firmante como la integridad del contenido. La solución opera bajo la Ley 25.506 de Firma Digital y normativa complementaria, además de las disposiciones recientes que habilitan la gestión remota de certificados digitales.

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Con este lanzamiento, Lakaut busca además eliminar el uso del token físico, históricamente uno de los principales obstáculos para la masificación de la firma digital en el país. La posibilidad de operar íntegramente en la nube apunta a simplificar procesos administrativos, reducir tiempos y facilitar la digitalización de contratos, autorizaciones y operaciones comerciales.

El sistema está orientado tanto a usuarios individuales como a empresas y organizaciones, con aplicaciones en contratos laborales y comerciales, procesos de onboarding, operaciones inmobiliarias y gestión documental remota. El modelo contempla un esquema escalable, en el que los usuarios pueden comenzar con el paquete gratuito y luego ampliar la cantidad de firmas o acceder a planes pagos según sus necesidades.

El gerente general de Lakaut, Daniel Raskin, afirmó que el lanzamiento busca democratizar el acceso a la firma digital. “Con FID nos propusimos acercar la firma digital a todos los rincones del país. Queremos que cualquier persona pueda resolver contratos, autorizaciones y trámites cotidianos desde cualquier lugar, con plena validez legal”, señaló.

Con FID Cero, la compañía apunta a consolidar un modelo de adopción masiva de firma digital en la Argentina, en un contexto de creciente digitalización de procesos administrativos y contractuales.

RM