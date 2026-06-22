Mundial 2026: el partido de Argentina generó un pico récord de tráfico de internet en el país

La Cámara Argentina de Internet -CABASE- informó que durante el debut de la Selección Nacional en la Copa Mundial FIFA 2026, el tráfico de internet cursado en su red nacional de interconexión, en la que se conectan la gran mayoría de los usuarios de Internet en Argentina, alcanzó un pico de 4,15 Tbps entre las 22 y las 24 horas, registrando un incremento cercano al 30% respecto de la media de tráfico de un día normal a esa hora, que ronda los 3,20 Tbps.

Este impresionante crecimiento del tráfico registrado durante la transmisión del partido de la Selección Argentina frente a Argelia superó ampliamente los niveles habituales de demanda registrados en los últimos 3 meses en la franja horaria de mayor consumo de internet en el país, que suele concentrarse entre las 21 y las 23 horas, momento de mayor demanda de conectividad en hogares y dispositivos móviles por el consumo de plataformas de streaming, transmisiones en vivo, redes sociales, IPTV y juegos en línea.

Se espera que el crecimiento del tráfico seguirá creciendo durante todo el campeonato, especialmente si la Argentina avanza en la competencia, lo que exigirá una infraestructura de internet preparada para soportar niveles de tráfico cada vez más elevados, en un contexto donde la mayor parte de los consumos audiovisuales y de TV se realiza a través de plataformas digitales que corren sobre la red de internet.

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Sobre estos datos, Ariel Graizer, presidente de la Cámara Argentina de Internet –CABASE-, afirmó: “El crecimiento extraordinario del tráfico registrado durante el debut de la selección evidencia cómo internet se ha consolidado como la infraestructura esencial para acceder a la mayoría de los contenidos, y en especial a los grandes eventos en vivo. Esta nueva dinámica en la que las plataformas y generadores de contenido corren a través de las redes fijas, así como el consumo digital en el que el video es el formato dominante, plantean un desafío permanente a la infraestructura digital, imponiendo la necesidad de contar con redes cada vez más robustas, capaces absorber picos de demanda cada vez más elevados”.

Los datos de tráfico de internet surgen de indicadores propios del monitoreo de la red de 28 Puntos de Intercambio de Tráfico de Internet (en inglés IXP, Internet Exchange Points) que administra la Cámara Argentina de Internet -CABASE-, al que se conectan la gran mayoría de los proveedores de servicios de conectividad (inglés ISP, Internet Service Providers), plataformas de contenido, operadores de telecomunicaciones, carriers y otros actores del ecosistema de internet en el país. Dentro de esta red de redes, se cursa la gran mayoría del tráfico de datos que generan los usuarios de internet de Argentina.

“Sin dudas, los grandes eventos deportivos transmitidos y consumidos en simultáneo en todo el mundo representan hoy uno de los principales desafíos para la infraestructura digital del país, debido a que concentran millones de conexiones simultáneas en períodos reducidos de tiempo. En este sentido, la capacidad de los cables submarinos y las redes de transporte, los centros de datos, los puntos de intercambio de tráfico, las redes de última milla y una buena red hogareña resultan componentes fundamentales para garantizar una experiencia de calidad para los usuarios”, agregó Graizer.

RM