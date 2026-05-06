Argentina frente a la oportunidad histórica: la IA impulsa inversiones en infraestructura digital

La Cámara Argentina de Internet –CABASE- dio inicio a las conferencias de la primera jornada del Internet Day 2026, el principal evento del año del sector que, bajo el lema "IA Infraestructura Argentina + AI Argentina Inteligente”, congregó a los principales actores del ecosistema de internet para reflexionar sobre las enormes oportunidades que Argentina tiene para atraer inversiones que le permitan desarrollar su infraestructura digital, principalmente en datacenters, y recuperar terreno frente al fuerte desarrollo de infraestructura digital que Chile y Brasil consolidaron durante los últimos 15 años, posicionándose como los principales hubs regionales de datacenters y servicios cloud.

En el marco del encuentro, la entidad presentó un adelanto del “Mapa de Infraestructura para la IA”, una iniciativa impulsada por la Comisión de Carriers, Datacenters e Infraestructura para IA creada por CABASE en 2025 para promover el desarrollo coordinado del ecosistema de infraestructura digital que demandará la Inteligencia Artificial durante la próxima década.

Esta iniciativa parte de la premisa de que el furor de la Inteligencia Artificial está empujando como nunca antes las inversiones en infraestructura digital y, al mismo tiempo, está haciendo visible que esa infraestructura no es etérea y aunque la llamamos “nube”, no está en el cielo sino en la tierra. En este contexto, la energía, la capacidad de cómputo y el almacenamiento se consolidan como pilares inseparables de la infraestructura core que requieren la economía digital y las nuevas aplicaciones de Inteligencia Artificial.

“Pasamos de la IA como herramienta a la IA como socio en la vida cotidiana”

En este sentido, el relevamiento realizado por CABASE identifica 13 datacenters operativos de más de 1 MW de capacidad en Argentina, con una potencia instalada total de cerca de 32 MW. La infraestructura presenta una fuerte concentración en el AMBA, donde el 71% de la capacidad relevada (23 MW) se ubica en la Ciudad de Buenos Aires y el 29% restante (9 MW) en la Provincia de Buenos Aires.

La mayoría de estas instalaciones opera hoy con capacidades que oscilan entre 1 MW y 6,5 MW IT, orientadas a servicios de colocation, cloud, conectividad empresarial e interconexión regional, aunque varios proyectos ya contemplan esquemas de expansión modular para acompañar el crecimiento de la demanda digital.

Respecto a la potencia instalada y las proyecciones de crecimiento, entre los desarrollos de mayor capacidad se destacan instalaciones que actualmente alcanzan los 6,5 MW IT y continúan en expansión con nuevos módulos de capacidad energética. Asimismo, el informe releva configuraciones técnicas diversas, con nodos de 1,1 MW escalables a 2,2 MW; centros de 1,29 MW con configuración 2N UPS y generadores N+1; y proyectos de 3,5 MW diseñados para crecer hasta los 10 MW bajo esquemas modulares. El horizonte de expansión es ambicioso, una de las instalaciones de 6,5 MW ya tiene en curso una ampliación de +2 MW, mientras otros nodos clave avanzan con licitaciones de nuevas salas para sumar potencia IT de forma inmediata.

El reporte también destaca el rol estratégico de la red de 28 IXPs de CABASE para el intercambio de tráfico de Internet en Argentina, que junto a los datacenters existentes y en expansión constituyen los cimientos para el desarrollo de una infraestructura digital más distribuida y federal. Con estos proyectos, el país busca robustecer su matriz de infraestructura para responder a la creciente demanda de cómputo que exige la IA a escala global.

Sin dudas, el crecimiento global de la Inteligencia Artificial está acelerando inversiones de una escala inédita en infraestructura digital. En este sentido, la tendencia para 2026 es el avance de los grandes operadores tecnológicos hacia el desarrollo de datacenters cada vez más grandes, con campus que ya proyectan capacidades de entre 1 GW y 2 GW.

Seguir activos en zonas remotas: llega a la Argentina un rastreador satelital para industrias claves como la minería, la energía y el campo

En América Latina, Brasil y Chile concentran buena parte de las inversiones regionales en infraestructura digital e hyperscalers, mientras Argentina todavía presenta un desarrollo más limitado y altamente concentrado. Frente a ese escenario, CABASE remarcó la necesidad de ampliar capacidades y generar condiciones competitivas a nivel local para atraer inversiones de largo plazo vinculadas a la nueva economía digital.

Sobre esta realidad, Ariel Graizer, presidente de la Cámara Argentina de Internet –CABASE-, afirmó: “La IA tiene un hambre voraz de procesamiento, de energía y, sobre todo, de infraestructura física. Y es aquí donde nuestra industria, y la misión de CABASE, cobran una relevancia central en este contexto de oportunidad.” Y agregó: “Hoy, el contraste con el desarrollo de hyperscalers y datacenters de Santiago de Chile o San Pablo sigue siendo un abismo, pero por primera vez en mucho tiempo tenemos las herramientas para acortar esa distancia. Ese abismo también refleja años de falta de previsibilidad y de ausencia de políticas sectoriales sostenidas. Por eso el salto cuantitativo que Argentina necesita en infraestructura digital no va a ocurrir por arte de magia ni puede quedar encerrado en el AMBA. El desarrollo de la infraestructura digital tiene que ser federal”.

Por otra parte, la entidad subrayó la necesidad de promover políticas públicas, incentivos y marcos regulatorios específicos que faciliten inversiones en infraestructura digital core, priorizando una mirada de triple impacto a través del desarrollo de datacenters eficientes y sostenibles, aprovechando el potencial energético y climático del país.

En el marco de su participación en la apertura oficial del evento, Martín Ozores, Interventor del ENACOM, sostuvo: “Sin infraestructura, sin redes de alta capacidad y sin acceso equitativo no hay transformación digital posible y eso requiere inversión. Hay provincias y municipios que ya entendieron que la inversión en conectividad transforma comunidades, impulsa economías regionales y potencia grandes industrias. Algunas localidades ya han sabido acompañar este proceso con marcos normativos adecuados y una gestión que facilita el desarrollo. Lo mismo esperamos de todas las provincias. Además, las provincias y municipios que entienden esto y que lo van facilitando y promoviendo, son las primeras en recibir la inversión y acelerar su productividad. Desde Enacom alentamos al resto de las jurisdicciones a avanzar en ese mismo camino”.

CABASE realiza un cambio estructural para impulsar el ecosistema de Infraestructura de IA en Argentina

“Estamos frente a un punto de inflexión donde la infraestructura digital ya no es solo una cuestión técnica, sino el corazón de las tensiones y alianzas mundiales. Argentina tiene hoy las herramientas para acortar la distancia con los hubs regionales y convertirse en la sala de máquinas del hemisferio sur, pero para capitalizar esta oportunidad histórica necesitamos previsibilidad, políticas públicas que promuevan la inversión privada y un desarrollo que sea verdaderamente federal”, agregó Graizer en su discurso de apertura oficial del Internet Day 2026.

Durante todo el miércoles y jueves, Internet Day 2026 reúne en el Centro de Convenciones Buenos Aires –CEC- a los principales actores de la industria de Internet con el objetivo de abordar los desafíos del sector y promover su crecimiento a través del debate, las sinergias entre los diferentes verticales de la industria y el intercambio de experiencias y mejores prácticas.

La agenda propuesta para los paneles de este año confirma que estamos frente a un punto de inflexión donde la infraestructura digital ya no es solo una cuestión técnica, sino el corazón de las tensiones y alianzas mundiales.

Al respecto, Graizer puntualizó que “Argentina tiene hoy las herramientas para acortar la distancia con los hubs regionales y convertirse en la sala de máquinas del hemisferio sur, pero para capitalizar esta oportunidad histórica necesitamos previsibilidad, políticas públicas que promuevan la inversión privada y un desarrollo que sea verdaderamente federal”.

RM