Redes sociales: 1 de cada 2 argentinos las consume de forma excesiva

A la hora de preguntarle a una persona cuáles son sus prioridades en la vida, lo más seguro es que entre sus primeras respuestas aparezca gozar de buena salud. De hecho, un sondeo de Avalian reveló que el 80% de los encuestados considera que cuida bien su salud. Incluso, el 48% afirma que se lo hizo mejor este año que el anterior.

Sin embargo, al consultarles sobre sus hábitos se observa que más del 50% de los encuestados utiliza las redes sociales de forma excesiva. El dato es contundente: el 54% señaló el uso desmedido de redes sociales como un hábito negativo que incorporó por sobre el tabaquismo, el consumo de alcohol excesivo u otras conductas de riesgo históricas. En plena era digital, la sobreexposición a pantallas se convierte en un indicador que preocupa y que, según especialistas, podría agravarse con el tiempo.



Hay advertencias internacionales; el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos asegura que los niños y adolescentes que pasan más de tres horas al día en las redes sociales enfrentan el doble de riesgo de sufrir problemas de salud mental, incluidos depresión y ansiedad. Esto plantea un interrogante sobre a qué desafíos nos enfrentamos a la hora de cuidarnos en una sociedad atravesada por la tecnología.

En esta línea, un estudio de la UCA de 2024 indica que casi tres de cada diez argentinos adultos (28.1%) experimentaron malestar psicológico, mientras que una investigación de la Facultad de Psicología de la UBA en 2025 reporta que el 35% de la población presenta algún nivel de malestar psicológico.

“La articulación público-privada es clave para lograr que el sistema de salud pueda absorber la medicina personalizada"

Salud mental, un tema menospreciado

Si bien la salud mental es un tema que se comenzó a abordar con mayor frecuencia en los últimos años, según el sondeo de Avalian los avances son moderados. En este 2025, un 35% considera haber mejorado su estado, el 53% se siente igual y un 12%, peor. Las razones por las cuales las personas sienten un deterioro en este sentido van desde las personales y laborales hasta la coyuntura económica. Ante la pregunta sobre si pidieron ayuda por temas emocionales el 62% respondió que no.

Según el sondeo realizado por Avalian en lo que respecta a la atención médica, el 60% de las personas consultadas se realizó más de un chequeo anual; un 26%, uno solo; y el 14%, ninguno. Los estudios más habituales son análisis de sangre y controles cardiológicos por encima de las consultas odontológicas y las mamografías. Entre quienes no visitaron al médico, el 37% lo atribuyó a falta de tiempo y un 32% consideró que no era necesario.

El estudio “Salud argentina: hábitos y estilos de vida” del Instituto de Neurociencias y Bienestar de Insight 21 (Universidad Siglo 21) muestra que la mayoría de los argentinos no alcanza los niveles recomendados de actividad física, alimentación equilibrada y descanso.

“Los chequeos regulares siguen siendo una herramienta fundamental para detectar a tiempo cualquier problema. Pero hoy no alcanza con hablar de prevención tradicional: además de impulsar a nuestros pacientes a adoptar hábitos saludables también es necesario abordar la relación que tenemos con la tecnología. Los profesionales del sector debemos alertar y acompañar a las personas para un consumo digital más equilibrado y estar atentos al impacto emocional que puede tener en ellas. Hay algo vital y tiene que ver con vincularse y compartir ,evidentemente, uno de los grandes desafíos del presente es gestionar la tecnología para que nos sirva y no nos deshumanice”, explicó Claudia Paviotti, Gerenta Médica de Avalian.