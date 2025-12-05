“La educación y la ciencia son los pilares más sólidos para construir futuro”

Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?

Ponte: En 2025 Merck celebró un hito que trasciende lo empresarial: 95 años de presencia continua en Argentina. No se trata solo de una efeméride, sino de la confirmación de que la ciencia, cuando se combina con visión de largo plazo, talento local y alianzas sólidas, puede convertirse en un motor real de progreso para un país. Nuestro recorrido, que forma parte de la historia científica y productiva argentina, demuestra que es posible crecer aun en contextos complejos sin renunciar a la innovación ni al compromiso social.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

Ponte: Uno de los hitos más relevantes fue la inauguración de nuestro primer parque solar en el Centro de Distribución de Ezeiza, que reduce un 50% el consumo eléctrico. Este proyecto no es solo una inversión en infraestructura: es una decisión de negocios vinculada a eficiencia energética, competitividad y sostenibilidad. Y se alinea con nuestra meta global de alcanzar la neutralidad climática para 2040. En un país que necesita diversificar su matriz energética y avanzar hacia modelos productivos más responsables, creemos que cada paso en esta dirección fortalece tanto la operación como la cadena de valor.

También consolidamos nuestro compromiso con la ciencia argentina. La quinta edición del Premio Merck–CONICET de Innovación en Ciencias de la Salud, que ya superó los 460 proyectos presentados desde su creación, demuestra la fuerza del ecosistema científico local y su potencial para integrarse a cadenas globales de conocimiento. No se trata solo de apoyar proyectos: se trata de generar condiciones para que la investigación se transforme en soluciones concretas, productos, startups y desarrollo productivo.

El acuerdo con el Parque de Innovación de la Ciudad de Buenos Aires y nuestra colaboración con la Fundación Instituto Leloir forman parte de la misma lógica: trabajar sobre la frontera del conocimiento con actores públicos y privados, para que la ciencia sea una verdadera estrategia de desarrollo económico.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Ponte: Mirando hacia 2026, nuestras prioridades son claras. Queremos llegar a más pacientes con más medicamentos y de manera más rápida, fortaleciendo nuestra inversión local en investigación y desarrollo con foco en oncología, inmunología e inmuno-oncología. En paralelo, seguiremos impulsando el crecimiento del negocio de Life Science, que abastece con tecnologías y materiales innovadores a industrias esenciales —farmacéutica, alimentos y bebidas, química, minera— y que constituye la “ciencia detrás de la ciencia” que permite que la investigación y la producción biotecnológica avancen en Argentina.

Sabemos que las políticas públicas serán determinantes para acelerar este camino. Necesitamos modelos de acceso a la innovación basados en costo-efectividad, procesos regulatorios más ágiles y marcos estables que aseguren calidad, equidad y sostenibilidad del sistema de salud. La cooperación público-privada es, en este sentido, una herramienta estratégica: cuando articulamos capacidades, el impacto se multiplica.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

Ponte: Seguiremos profundizando nuestro aporte a la matriz productiva del país mediante tecnologías que mejoran procesos, elevan estándares y posibilitan industrias más competitivas. Y continuaremos apoyando la formación científica y el desarrollo del talento joven, porque creemos que la educación y la ciencia son los pilares más sólidos para construir futuro.

Merck es una compañía con más de 350 años de historia global y 13 generaciones de liderazgo familiar, pero también es una organización que piensa hacia adelante con una visión profundamente humana: inspirar descubrimientos que impulsen a la humanidad. En Argentina, ese propósito se expresa en cada laboratorio que utiliza nuestros insumos, en cada equipo de salud que aplica una terapia innovadora, en cada investigación que acompañamos y en cada paciente cuya vida se transforma.

Fortuna: ¿Cuáles son los planes, proyectos o inversiones concretas más importantes que tienen previstos para 2026?

Ponte: Tras 95 años, reafirmamos un compromiso que no cambia: invertir en el país, acompañar su desarrollo científico, ofrecer soluciones que impacten positivamente en la vida cotidiana y trabajar para que la innovación sea un motor de progreso. Porque creemos que el talento argentino es parte del futuro de Merck, y que Merck también puede ser parte del futuro productivo y científico de la Argentina.