“Tenemos un importante potencial de crecimiento en el segmento de turismo de lujo”

Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?

González Oliver: El 2025 volvió a presentarse como un año de importantes desafíos para la industria, algo habitual en nuestro sector. En nuestro caso, con hoteles en tres ciudades distintas, observamos realidades diversas según cada destino. Aquellos con fuerte dependencia del turismo nacional e internacional —particularmente del mercado doméstico— sintieron con mayor intensidad la caída en la demanda local. Sin embargo, identificamos dos tendencias positivas que se consolidaron en todas las plazas: por un lado, el crecimiento sostenido del turismo de reuniones; por otro, el regreso progresivo del visitante internacional. Ambos segmentos impulsaron negocios inmediatos y generaron demanda para los próximos años.

Finalmente, la estabilidad y unificación del tipo de cambio contribuyeron a recuperar la confianza de los mercados y a favorecer el cierre de acuerdos tanto en el corto como en el mediano plazo.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

González Oliver: Este año logramos varios hitos que reflejan nuestro foco en la calidad, el crecimiento y la experiencia del huésped. Entre ellos, se destacan las iniciativas orientadas a la sustentabilidad, un eje cada vez más valorado por viajeros nacionales e internacionales y que constituye un pilar central de nuestra visión a largo plazo.

Gracias a este trabajo, Loi Suites Iguazú obtuvo un importante reconocimiento, que a su vez impulsa e inspira al resto de los hoteles de la cadena a continuar avanzando en este camino y a consolidarse como referentes en sostenibilidad de cara al próximo año.

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

González Oliver: Cada año nos deja aprendizajes valiosos, pero en esta ocasión destacamos tres lecciones clave. En primer lugar, la importancia de la adaptabilidad: un contexto cambiante nos exigió reaccionar con rapidez, ajustar estrategias comerciales y optimizar la operación sin perder de vista la experiencia del huésped. En segundo lugar, la integración de tecnología en nuestros procesos. La automatización de tareas, la mejora de los sistemas de reservas y el acceso a información en tiempo real nos permitieron tomar decisiones más precisas, elevar la eficiencia en cada hotel y mejorar la experiencia de nuestros huéspedes y clientes. Por último, pero no menos relevante, el valor de fortalecer las alianzas estratégicas. Estas relaciones son fundamentales para sostener el crecimiento en el tiempo y aumentar la resiliencia del negocio.

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

González Oliver: De cara a 2026 identificamos varios desafíos clave para nuestro negocio en el contexto local. En primer lugar, la fluctuación económica, que impacta directamente en los costos operativos, en la planificación tarifaria y en la previsibilidad del negocio. Gestionar los recursos con eficiencia, sin comprometer la calidad del servicio, será fundamental. En segundo término, la creciente competencia, tanto por la apertura de nuevas propuestas hoteleras como por la expansión de modelos alternativos de alojamiento. Esto nos impulsa a mantenernos a la vanguardia, diferenciándonos a través de la experiencia, el servicio personalizado y la innovación permanente. Finalmente, la recuperación del mercado nacional —tanto individual como de grupos e incentivos— será un factor decisivo. A esto se suma la necesidad de que continúe el crecimiento de las frecuencias aéreas internacionales para sostener el avance del turismo receptivo, un segmento estratégico para nuestro desarrollo futuro.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

González Oliver: Aún tenemos un importante potencial de crecimiento en el segmento de lujo. Si bien contamos con una sólida trayectoria en servicio, atención, calidad y calidez —áreas en las que somos referentes—, necesitamos atraer un mayor volumen de pasajeros con este perfil para desplegar todo nuestro diferencial y sorprenderlos con propuestas a su medida.

Por otro lado, los desarrollos en Neuquén capital representan una apuesta clave para 2026. Estamos proyectando sumar edificios que nos permitan tener departamentos con servicios flexibles orientados tanto al movimiento generado por Vaca Muerta —una zona de intensa actividad petrolera que impulsa una fuerte demanda corporativa— como al segmento empresarial en general, donde contamos con un know how sólido y un modelo de servicio ya probado.

Fortuna: ¿Cuáles son los planes, proyectos o inversiones concretas más importantes que tienen previstos para 2026?

González Oliver: Para 2026 tenemos previstos varios planes y proyectos estratégicos. En primer lugar, continuaremos invirtiendo en la modernización de nuestros hoteles, especialmente en tecnología, servicios y estándares de atención, para seguir elevando la experiencia del huésped.

Asimismo, buscamos desembarcar en una nueva provincia, con el objetivo de seguir creciendo dentro del país y consolidarnos como una marca argentina líder en hospitalidad. Otro eje clave será fortalecer nuestro posicionamiento en el mercado corporativo, impulsando el modelo de alquiler de departamentos, con la ambición de convertirnos en la opción número uno para este segmento.

Fortuna: En una frase: ¿Cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?

González Oliver: Hoteles en su máxima actividad. El posicionamiento, crecimiento, expansión y eficiencia, pilares que nos permitirán fortalecer nuestra presencia en el mercado y potenciar los resultados en cada uno de nuestros hoteles.