“El desafío del sector de emergencias médicas es aumentar la eficiencia sin perder calidad”

Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?

Waisboard: Para el sector de emergencias médicas, 2025 fue un año en el que la demanda creció, los requerimientos de calidad se intensificaron y la necesidad de respuesta rápida y eficiente se volvió central. A eso se sumó un contexto económico desafiante, con costos en alza y una presión creciente sobre la infraestructura sanitaria. Sin embargo, también emergieron oportunidades importantes vinculadas a la digitalización, la mejora operativa y la integración de servicios.

En vittal vivimos un año de fortalecimiento y expansión. Consolidamos nuestra red de atención, ampliamos la flota de móviles y profundizamos el desarrollo de soluciones de telemedicina que permiten llegar a más personas con diagnósticos ágiles y seguimiento oportuno. También avanzamos en la capacitación continua de nuestros equipos, un pilar clave para sostener la calidad y la confiabilidad del servicio en un entorno tan sensible como el de las emergencias.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

Waisboard: Entre los hitos más destacados del año se encuentran la ampliación de nuestra infraestructura operativa, la incorporación de nuevas tecnologías para optimizar tiempos de respuesta y la implementación de procesos internos que mejoran la trazabilidad y estandarización de protocolos.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

Waisboard: El mayor aprendizaje de 2025 es que la combinación entre capacidad operativa y tecnología es el camino para brindar soluciones prehospitalarias cada vez más eficientes y humanizadas.

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Waisboard: De cara a 2026, los desafíos del sector están claramente marcados: aumentar la eficiencia sin perder calidad, sostener la inversión en tecnología, fortalecer la prevención y adaptar los servicios a nuevos hábitos de uso por parte de pacientes y familias. En un país donde los sistemas de salud enfrentan tensiones estructurales, la articulación público-privada también será un componente clave.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

Waisboard: En vittal vemos importantes oportunidades de expansión en servicios corporativos, telemedicina, medicina preventiva y programas integrales de cobertura.

Fortuna: ¿Cuáles son los planes, proyectos o inversiones concretas más importantes que tienen previstos para 2026?

Waisboard: Durante 2026 nuestro foco estará puesto en tres frentes: la digitalización de procesos críticos, la ampliación de servicios para empresas y familias, y nuevas inversiones en infraestructura móvil y capacitación profesional.

Fortuna: En una frase: ¿Cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?

Waisboard: Si tuviera que definir en una sola palabra nuestra estrategia para el próximo año, elegiría “integración”. Integración de tecnología, equipos, servicios y vínculos con la comunidad, para seguir garantizando un sistema de emergencias más eficiente, accesible y cercano.