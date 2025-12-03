“Los consumidores hoy son más sensibles al precio pero más exigentes con la experiencia”

Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?

Parisier: El año 2025 fue un año de reset, foco y oportunidades inesperadas. Fue un año intenso para nuestro sector. El mercado siguió creciendo, las empresas volvieron a invertir en experiencias como herramienta de cultura, fidelización y motivación, y el consumidor buscó originalidad y nuevas experiencias. Hubo desafíos macro, pero también se abrieron oportunidades: marcas que quieren diferenciarse y un público que valora vivir algo que lo saque de la rutina.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

Parisier: Para Bigbox, fue un año de hitos: fortalecimos nuestro posicionamiento regional, crecimos en clientes B2B, lanzamos nuevas experiencias originales y profundizamos la ejecución comercial para sumar nuevos partners de experiencias. Escuchar al cliente, moverse rápido y hacer los cambios necesarios es lo más valioso.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Parisier: En 2026 nuestro objetivo es construir desde el propósito.

De cara al 2026, los desafíos estarán en seguir elevando la propuesta de valor en un contexto competitivo, con consumidores más sensibles al precio pero más exigentes con la experiencia. También en profesionalizar aún más la operación y lograr que cada nuevo país y cada nuevo vertical escale con eficiencia.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

Parisier: Las oportunidades son claras: experiencias originales propias, expansión en América Latina, mayor alianzas con marcas y una plataforma digital que crece a base de creatividad y data. Nuestro foco estará puesto en el producto, en la curaduría y en ejecutar con obsesión por el detalle.

Fortuna: ¿Cuáles son los planes, proyectos o inversiones concretas más importantes que tienen previstos para 2026?

Parisier: En términos de planes concretos, 2026 será un año de inversión en tecnología, expansión de nuestra red de experiencias, alianzas estratégicas y un salto en marketing regional para que Bigbox se convierta definitivamente en la marca referente de experiencias en América Latina.

Fortuna: En una frase: ¿Cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?

Parisier: La palabra del año: Trascender.