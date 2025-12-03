“2026 es un año para crecer con equilibrio”

Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?

Fenoglio: El 2025 fue un año desafiante y estimulante para el sector de alimentos premium en Argentina y en el mundo. Convivimos con un escenario de costos presionados, consumidores cada vez más exigentes y una competencia global que eleva permanentemente la vara en calidad, trazabilidad y experiencia. Para quienes lideramos compañías con ADN argentino y proyección internacional, este contexto representó una oportunidad única: demostrar que es posible crecer manteniendo una identidad sólida.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

Fenoglio: En nuestro caso, el desafío tuvo una particularidad. Nuestra compañía articula dos modelos de negocio que conviven y se potencian: Rapanui, con su esencia artesanal, su foco en la experiencia y sus locales propios; y Franuí, una marca global en plena expansión, con producción tanto en Argentina como en Valencia. Sostener la identidad de marca mientras acompañamos el crecimiento acelerado de un producto internacional es, sin dudas, uno de los aprendizajes más relevantes de este año. La escala exige eficiencia y consistencia; el espíritu artesanal exige cuidado, sensibilidad y respeto por el origen. Encontrar ese equilibrio es un trabajo cotidiano.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

El año nos dejó avances concretos que fortalecen nuestra visión de largo plazo:

Consolidamos la expansión de Franuí en nuevos mercados , con una fuerte recepción en Europa gracias a la planta de Valencia.

, con una fuerte recepción en Europa gracias a la planta de Valencia. Incrementamos la capacidad productiva en Argentina —tanto para Rapanui como para Franuí— manteniendo estándares de calidad y trazabilidad gracias a nuestra nueva planta en Fátima.

—tanto para Rapanui como para Franuí— manteniendo estándares de calidad y trazabilidad gracias a nuestra nueva planta en Fátima. Vimos crecer nuestras primeras plantas de frambuesa en Trevelín, un hito que nos acerca cada vez más al objetivo de integrar verticalmente la cadena.

Renovamos y ampliamos locales de Rapanui, fortaleciendo la experiencia y el diferencial artesanal.

Lanzamos más de diez nuevos productos y presentamos Franuí Free, una propuesta que responde a nuevas preferencias de consumo: sin azúcar, sin leche y sin gluten.

Cada uno de estos pasos reafirmó aprendizajes que guiarán nuestro camino: la calidad artesanal no se negocia, incluso cuando la escala global propone otros ritmos; manejar dos modelos distintos exige planificación y flexibilidad; y la expansión internacional solo es sostenible si se apoya en una cultura sólida.

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Fenoglio: 2026 es un año para crecer con equilibrio. El escenario local impone desafíos que ya son parte de la agenda de cualquier empresa argentina: la necesidad de adaptarse a un entorno macroeconómico cambiante, la urgencia de mejorar productividad y eficiencia y la importancia de retener talento en un mercado laboral en transformación. A esto se suma un consumidor más consciente, que valora tanto la calidad como la transparencia y que exige propuestas alineadas con nuevas formas de bienestar.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

Fenoglio: Argentina ofrece oportunidades únicas para una empresa como la nuestra: talento creativo y técnico de altísima calidad, capacidad de innovación y un ecosistema emprendedor que entiende de resiliencia y escalabilidad. Nuestra experiencia demuestra que, cuando hay visión y consistencia, se puede construir desde aquí para el mundo.

Fortuna: ¿Cuáles son los planes, proyectos o inversiones concretas más importantes que tienen previstos para 2026?

Fenoglio: De cara al 2026, nuestras prioridades son claras:

Expandir la presencia internacional de Franuí, profundizando mercados estratégicos y abriendo nuevas fronteras.

Desarrollar productos innovadores que expresen nuestro ADN premium.

Seguir fortaleciendo la experiencia Rapanui en locales, hospitalidad y servicio.

Incorporar más tecnología y analítica para mejorar eficiencia sin perder humanidad ni calidad.

Continuar invirtiendo en nuestras plantas —en Argentina y en Valencia—, y profesionalizar áreas críticas para acompañar el crecimiento global.

Fortuna: En una frase: ¿Cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?

Fenoglio: Si tuviera que elegir una palabra que sintetice nuestra visión para este nuevo año, sería equilibrio: crecer globalmente sin perder la esencia que nos define. Ese equilibrio, tan desafiante como inspirador, es lo que nos permite seguir apostando por una industria argentina capaz de competir —y también destacarse— en el mundo.