“El desafío es sostener la competitividad en un entorno local aún volátil con presión sobre costos, tipo de cambio y financiamiento”

Victoria Wasserman, gerente de Hydro Argentina, compañía con una cadena de valor completa en el sector global del aluminio, analiza 2025 y comparte sus expectativas para 2026.

Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector? (mercado, desafíos macro, oportunidades)

Wasserman: El 2025 fue un año marcado por fuertes contrastes para nuestro sector. Por un lado, la construcción mostró un comportamiento irregular, con una recuperación más lenta de lo esperado y un nivel de actividad que tuvo picos asociados a proyectos estratégicos, pero sin una reactivación generalizada. Esto exigió trabajar con mayor precisión comercial, entendiendo mejor el mix de obras activas, la demanda real y la planificación de los desarrolladores.

Por otro lado, la apertura comercial y el aumento de importaciones impactaron de manera directa en la industria local, generando mayor competencia en precio y presionando los márgenes. Para el sector industrial esto significó un desafío importante: sostener escala, mantener competitividad y reforzar el valor agregado local ante productos importados que, en muchos casos, ingresaron a costos difíciles de igualar.

Para Hydro, esto reforzó la importancia de nuestro propósito: utilizar los recursos naturales de manera eficiente y transformarlos en productos que aporten a una sociedad más viable, apostando a soluciones con calidad, trazabilidad, reciclabilidad y soporte técnico local, atributos que el material importado no siempre puede ofrecer. Al mismo tiempo, este contexto mostró oportunidades claras en segmentos donde la innovación, la ingeniería y el servicio técnico sí marcan una diferencia tangible, especialmente en proyectos de mayor complejidad como Torre Única, Deco Polo, Swiss Medical Nordelta, Torre Aura NQN y Di Tella, donde el aluminio y las soluciones de alto desempeño continúan siendo determinantes.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

Wasserman: En 2025 alcanzamos hitos muy relevantes. Uno de ellos fue el lanzamiento de Orbital, nuestra nueva línea diseñada para responder a necesidades modernas de arquitectura, con mayor desempeño técnico, diseño y facilidad de integración. Orbital refuerza nuestro propósito: desarrollar soluciones que aporten valor real y eficiencia. Otro fue el de tener participación en obras de referencia, donde el aluminio fue protagonista en soluciones de fachada, envolventes y sistemas especiales: Torre Única, Deco Polo, Swiss Medical Nordelta, Torre Aura NQN y Di Tella, entre otras. Son proyectos que consolidan a Hydro como un socio estratégico para arquitectura de alta exigencia. También logramos introducir y expandir el aluminio en transporte y movilidad, aportando diseño asociado a los requerimientos y sumando reducción de peso, eficiencia y menor impacto ambiental; tuvimos avances significativos en industria automotriz, con programas de homologación, desarrollo de piezas y soluciones técnicas que cumplen estándares globales de seguridad, calidad y trazabilidad, tuvimos también mayor participación en energías renovables, especialmente en estructuras y componentes para energía solar, donde el aluminio es clave por su durabilidad y bajo mantenimiento. Y, por último, logramos un mayor fortalecimiento interno, invirtiendo en procesos que acompañan esta evolución hacia proyectos más complejos y sectores más exigentes.

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

Wasserman: Tres aprendizajes claves:

  1. Entrar a nuevos sectores y a obras de alto perfil exige tiempo, planificación y mucha cercanía con el cliente: los procesos de diseño, prueba y extrusión son largos. Es vital  co-desarrollar, escuchando más y ajustando rápido.
  2. La innovación tiene que ser aplicada, no solo conceptual: productos como Orbital y proyectos como Albanueva u Oceana nos mostraron que la diferencia está en cómo resolver un problema concreto del cliente, no solo en lanzar “algo nuevo”.
  3. La diversificación es una buena defensa ante la volatilidad: ampliar nuestra presencia en transporte, automotriz y renovables, nos permitió equilibrar mejor el portafolio y reducir la dependencia de pocos segmentos tradicionales.

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Wasserman: El primer desafío es sostener la competitividad en un entorno local aún volátil, con presión sobre costos, tipo de cambio y financiamiento para inversión productiva. El segundo gran reto es escalar nuestra participación en obras de referencia y en sectores como transporte, automotriz y energías renovables manteniendo estándares internacionales: certificaciones, calidad, tiempos de entrega y capacidad de respuesta en cadenas de valor que son cada vez más integradas a nivel regional y global.

Y, en paralelo, seguir formando y reteniendo talento técnico capaz de acompañar este salto de complejidad en productos, proyectos y soluciones.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

Wasserman: Vemos tres grandes fuentes de crecimiento y ahí vamos a poner el foco:

  • Arquitectura y construcción de alto estándar: profundizar nuestra presencia en proyectos similares a Torre Única, Deco Polo, Swiss Medical Nordelta, Torre Aura NQN o Di Tella, donde el aluminio se integra a propuestas de diseño exigentes y de gran visibilidad.
  • Transporte y movilidad: mayor uso de aluminio para aligerar estructuras y mejorar eficiencia energética. Hay espacio para crecer en componentes, perfiles especiales y soluciones integradas.
  • Industria automotriz y energías renovables: tanto en vehículos tradicionales y nuevas plataformas, como en estructuras para parques solares e infraestructura energética, donde el aluminio aporta peso reducido, durabilidad y bajo mantenimiento.

En todos estos nichos la clave será ofrecer soluciones completas, más que productos aislados.

Fortuna: ¿Cuáles son los planes, proyectos o inversiones concretas más importantes que tienen previstos para 2026?

Wasserman: Para 2026 tenemos definidos varios frentes concretos. Por un lado, ampliar y evolucionar la línea Orbital y otras familias de productos, incorporando mejoras técnicas y nuevas variantes pensadas específicamente para obras de arquitectura; por otro lado el de invertir en capacidades productivas y de ingeniería, con más automatización y herramientas de diseño y simulación que nos permitan acortar tiempos de desarrollo y responder a proyectos complejos como los que mencionamos y, por último, desarrollar alianzas estratégicas con estudios de arquitectura, desarrolladores, empresas de transporte, automotrices y actores del sector energético, para codesarrollar soluciones en aluminio que reemplacen materiales tradicionales y mejoren la performance global de los proyectos.

Fortuna: En una frase: ¿Cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?

Wasserman: La palabra que va a guiar nuestra estrategia en 2026 es: “innovación sostenible”. Innovación, porque seguimos apostando a nuevos productos como Orbital y a soluciones a medida para arquitectura, transporte, automotriz y energías renovables; sostenible, porque el aluminio y estos sectores están en el centro de la transición hacia modelos más eficientes, duraderos y responsables con el entorno.

