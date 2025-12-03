“El desafío es sostener la competitividad en un entorno local aún volátil con presión sobre costos, tipo de cambio y financiamiento”

Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector? (mercado, desafíos macro, oportunidades)

Wasserman: El 2025 fue un año marcado por fuertes contrastes para nuestro sector. Por un lado, la construcción mostró un comportamiento irregular, con una recuperación más lenta de lo esperado y un nivel de actividad que tuvo picos asociados a proyectos estratégicos, pero sin una reactivación generalizada. Esto exigió trabajar con mayor precisión comercial, entendiendo mejor el mix de obras activas, la demanda real y la planificación de los desarrolladores.

Por otro lado, la apertura comercial y el aumento de importaciones impactaron de manera directa en la industria local, generando mayor competencia en precio y presionando los márgenes. Para el sector industrial esto significó un desafío importante: sostener escala, mantener competitividad y reforzar el valor agregado local ante productos importados que, en muchos casos, ingresaron a costos difíciles de igualar.

Para Hydro, esto reforzó la importancia de nuestro propósito: utilizar los recursos naturales de manera eficiente y transformarlos en productos que aporten a una sociedad más viable, apostando a soluciones con calidad, trazabilidad, reciclabilidad y soporte técnico local, atributos que el material importado no siempre puede ofrecer. Al mismo tiempo, este contexto mostró oportunidades claras en segmentos donde la innovación, la ingeniería y el servicio técnico sí marcan una diferencia tangible, especialmente en proyectos de mayor complejidad como Torre Única, Deco Polo, Swiss Medical Nordelta, Torre Aura NQN y Di Tella, donde el aluminio y las soluciones de alto desempeño continúan siendo determinantes.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

Wasserman: En 2025 alcanzamos hitos muy relevantes. Uno de ellos fue el lanzamiento de Orbital, nuestra nueva línea diseñada para responder a necesidades modernas de arquitectura, con mayor desempeño técnico, diseño y facilidad de integración. Orbital refuerza nuestro propósito: desarrollar soluciones que aporten valor real y eficiencia. Otro fue el de tener participación en obras de referencia, donde el aluminio fue protagonista en soluciones de fachada, envolventes y sistemas especiales: Torre Única, Deco Polo, Swiss Medical Nordelta, Torre Aura NQN y Di Tella, entre otras. Son proyectos que consolidan a Hydro como un socio estratégico para arquitectura de alta exigencia. También logramos introducir y expandir el aluminio en transporte y movilidad, aportando diseño asociado a los requerimientos y sumando reducción de peso, eficiencia y menor impacto ambiental; tuvimos avances significativos en industria automotriz, con programas de homologación, desarrollo de piezas y soluciones técnicas que cumplen estándares globales de seguridad, calidad y trazabilidad, tuvimos también mayor participación en energías renovables, especialmente en estructuras y componentes para energía solar, donde el aluminio es clave por su durabilidad y bajo mantenimiento. Y, por último, logramos un mayor fortalecimiento interno, invirtiendo en procesos que acompañan esta evolución hacia proyectos más complejos y sectores más exigentes.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

Wasserman: Tres aprendizajes claves:

Entrar a nuevos sectores y a obras de alto perfil exige tiempo, planificación y mucha cercanía con el cliente: los procesos de diseño, prueba y extrusión son largos. Es vital co-desarrollar, escuchando más y ajustando rápido. La innovación tiene que ser aplicada, no solo conceptual: productos como Orbital y proyectos como Albanueva u Oceana nos mostraron que la diferencia está en cómo resolver un problema concreto del cliente, no solo en lanzar “algo nuevo”. La diversificación es una buena defensa ante la volatilidad: ampliar nuestra presencia en transporte, automotriz y renovables, nos permitió equilibrar mejor el portafolio y reducir la dependencia de pocos segmentos tradicionales.

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Wasserman: El primer desafío es sostener la competitividad en un entorno local aún volátil, con presión sobre costos, tipo de cambio y financiamiento para inversión productiva. El segundo gran reto es escalar nuestra participación en obras de referencia y en sectores como transporte, automotriz y energías renovables manteniendo estándares internacionales: certificaciones, calidad, tiempos de entrega y capacidad de respuesta en cadenas de valor que son cada vez más integradas a nivel regional y global.

Y, en paralelo, seguir formando y reteniendo talento técnico capaz de acompañar este salto de complejidad en productos, proyectos y soluciones.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

Wasserman: Vemos tres grandes fuentes de crecimiento y ahí vamos a poner el foco:

Arquitectura y construcción de alto estándar: profundizar nuestra presencia en proyectos similares a Torre Única, Deco Polo, Swiss Medical Nordelta, Torre Aura NQN o Di Tella , donde el aluminio se integra a propuestas de diseño exigentes y de gran visibilidad.

profundizar nuestra presencia en proyectos similares a , donde el aluminio se integra a propuestas de diseño exigentes y de gran visibilidad. Transporte y movilidad: mayor uso de aluminio para aligerar estructuras y mejorar eficiencia energética. Hay espacio para crecer en componentes, perfiles especiales y soluciones integradas.

mayor uso de aluminio para aligerar estructuras y mejorar eficiencia energética. Hay espacio para crecer en componentes, perfiles especiales y soluciones integradas. Industria automotriz y energías renovables: tanto en vehículos tradicionales y nuevas plataformas, como en estructuras para parques solares e infraestructura energética, donde el aluminio aporta peso reducido, durabilidad y bajo mantenimiento.

En todos estos nichos la clave será ofrecer soluciones completas, más que productos aislados.

Fortuna: ¿Cuáles son los planes, proyectos o inversiones concretas más importantes que tienen previstos para 2026?

Wasserman: Para 2026 tenemos definidos varios frentes concretos. Por un lado, ampliar y evolucionar la línea Orbital y otras familias de productos, incorporando mejoras técnicas y nuevas variantes pensadas específicamente para obras de arquitectura; por otro lado el de invertir en capacidades productivas y de ingeniería, con más automatización y herramientas de diseño y simulación que nos permitan acortar tiempos de desarrollo y responder a proyectos complejos como los que mencionamos y, por último, desarrollar alianzas estratégicas con estudios de arquitectura, desarrolladores, empresas de transporte, automotrices y actores del sector energético, para codesarrollar soluciones en aluminio que reemplacen materiales tradicionales y mejoren la performance global de los proyectos.

Fortuna: En una frase: ¿Cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?

Wasserman: La palabra que va a guiar nuestra estrategia en 2026 es: “innovación sostenible”. Innovación, porque seguimos apostando a nuevos productos como Orbital y a soluciones a medida para arquitectura, transporte, automotriz y energías renovables; sostenible, porque el aluminio y estos sectores están en el centro de la transición hacia modelos más eficientes, duraderos y responsables con el entorno.