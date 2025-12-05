“El desafío es hacer sostenible la producción local en un entorno global altamente competitivo”

Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?

Puig: 2025 fue un año desafiante pero estratégico para la industria automotriz argentina. El sector operó en un contexto de fuerte recuperación del mercado interno —con un crecimiento cercano al 50% interanual— pero con exportaciones menores por menor competitividad regional y mayores exigencias en Brasil. En simultáneo, se consolidó un escenario de mayor apertura comercial y una creciente presencia de automotrices chinas, que intensificó la competencia. Aun así, la industria mostró resiliencia y capacidad de adaptación en un año en el que cada decisión requirió foco en eficiencia y proyección de largo plazo.

Para Volkswagen Group Argentina, 2025 fue un año muy importante: celebramos 45 años en el país y los 30 años de la Planta Pacheco, anunciamos una inversión de USD 580 millones para el desarrollo y producción de la Nueva Amarok, cuyo inicio de fabricación está previsto para 2027, y atravesamos un proceso de renovación profunda del portafolio con cinco lanzamientos Volkswagen, tres de Audi y cuatro de Ducati, reafirmando la apuesta por productos con mayor tecnología y seguridad.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

Puig: En términos comerciales, la compañía volvió a destacarse como uno de los actores más relevantes del mercado: líderes en el segmento Autos, con Tera como el SUV más vendido del país (nov 25), y tres modelos dentro del Top 10 (Amarok, Polo y Taos). Audi se consolidó como líder del segmento premium con más del 30% de participación. A nivel regional, Sudamérica fue la región de mayor crecimiento global para Volkswagen (+16%), con Argentina expandiéndose por encima del 55% en patentamientos. Entre los hitos estructurales, 2025 también implicó decisiones necesarias para preparar la próxima etapa industrial: la transición de Taos a producción en México y la adecuación de la capacidad de Pacheco para recibir la totalmente nueva Amarok.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

Puig: Las lecciones del año fueron claras: la competitividad ya no se define solo por el producto, sino por un ecosistema que combine eficiencia logística, carga impositiva razonable, acuerdos comerciales que abran mercados y un tejido de proveedores capaz de acompañar procesos de modernización. La demanda crece, pero el verdadero desafío es hacer sostenible la producción local en un entorno global altamente competitivo.

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Puig: De cara al próximo año, la industria enfrentará tres desafíos centrales:

Recuperar competitividad exportadora —clave para un sector que envía al exterior más del 60% de lo que produce. Ganar previsibilidad regulatoria y tributaria, especialmente en tributos provinciales y municipales que encarecen la cadena de valor. Acompañar la transición tecnológica hacia la electrificación, que en Sudamérica se dará de manera progresiva, pero será determinante en el diseño industrial de los próximos años.

Para Volkswagen, 2026 será un año de consolidación y preparación industrial. Esperamos volúmenes similares a los de 2025, pero con un foco claro: seguir avanzando en las obras, desarrollos e integraciones necesarias para la Nueva Amarok, profundizar la localización de proveedores y acompañar el análisis de nuevas oportunidades tecnológicas, incluyendo la exploración para el futuro de Córdoba y la posibilidad de producir transmisiones automáticas en nuestro Centro Industrial.

Nota de tapa de Fortuna, julio 2025: Marcellus Puig: “Hay espacio para mejorar nuestra competitividad”

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

Puig: Vemos crecimiento en los SUV´s, y en la expansión del segmento premium. 2026 también estará marcado por la evolución del MERCOSUR, la potencial implementación del acuerdo MERCOSUR–Unión Europea hacia finales del año y por un mayor dinamismo en importaciones y competencia global, aspectos que exigirán estrategias cada vez más flexibles.

En términos de inversión, la compañía seguirá ejecutando el plan ya anunciado de USD 580 millones, que se integra a los más de USD 1.200 millones invertidos en los últimos años en Argentina. Se trata de una estrategia de largo plazo que refuerza la presencia industrial de Volkswagen en el país y su rol dentro de la arquitectura productiva de la región.

Fortuna. En una frase: ¿Cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?

Puig: “Competitividad sostenible”. Será la guía que orientará cada decisión: producir con más eficiencia, vender más y prepararnos para una nueva etapa tecnológica e industrial en la región.