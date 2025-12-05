“La industria puede triplicar su producción en el mediano plazo”

Este año que termina estuvo lleno de logros para Stellantis, ya que logramos liderar las ventas en muchos segmentos del mercado, reforzar la producción de vehículos en nuestras dos plantas en Argentina e introducir una gran variedad de productos al mercado, con distintas opciones de motorización y con las mejores tecnologías disponibles a nivel mundial.

En este 2025 uno de cada tres autos que se vendió en Argentina fue de Stellantis: tuvimos un 30% de participación de mercado, introduciendo nuevas opciones de motorización y una estrategia con el cliente en el centro de todo lo que hacemos, con vehículos más conectados y la mejor red de posventa.

El año finalizará con más de 600.000 unidades vendidas en el mercado argentino, lo que marca un incremento significativo en relación a las ventas de 2024, cuando se habían comercializado 415.000 vehículos.

Desde Stellantis ofrecemos vehículos hechos en el país, como el Fiat Cronos y el 208, que estuvieron entre los más elegidos por los clientes, además de consolidar desde la provincia de Córdoba un nuevo hub de producción de pick-ups, desde donde ya fabricamos para Argentina y con destino de exportación productos como la Fiat Titano y la Ram Dakota.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Este crecimiento estuvo acompañado por inversiones: anunciamos 385 millones de dólares para nuestra planta de Ferreyra, dedicados a la fabricación de estas dos nuevas pick-ups y para producir allí también un nuevo motor para este tipo de vehículos.

Además, la apuesta de Stellantis por la producción en Argentina viene también acompañada por la creación de empleo: 1.800 puestos de trabajo nuevos solamente en la planta de Córdoba, de los cuales la mitad de las personas contratadas son mujeres.

Consideramos que Argentina es un lugar de primer nivel mundial para la producción de vehículos, con una mano de obra calificada, proveedores de alto nivel y condiciones para seguir multiplicando nuestra producción, generando productos para la demanda interna y también con destino de exportación.

Confiamos en seguir trabajando de manera conjunta con las autoridades para mejorar la competitividad de la industria argentina, y rebajar los niveles de impuestos y aranceles que podrían potenciar aún mucho más a la industria nacional.

Como ejemplo, actualmente Argentina, cuando exporta automóviles, lo hace con una carga fiscal equivalente al 16%, frente al 7% de Brasil y el 0% de México. Reducir esta brecha es clave para igualar las condiciones de competitividad regional y fomentar una mayor capacidad exportadora.

Para 2026 se estima que el mercado argentino crecerá entre un 5% y un 10%, con ventas totales entre 630.000 y 650.000 unidades y una producción de todos los fabricantes que producen en Argentina de alrededor de 560.000 vehículos, de los cuales 60% se destinarán a exportación.

A nivel regional, Stellantis apunta a fabricar un millón de vehículos, con nuestro hub de pick-ups en Córdoba consolidado, un centro de producción de utilitarios livianos en Uruguay y con varios productos nuevos que surgirán de nuestras fábricas en Brasil, donde el año próximo comenzaremos a fabricar vehículos de la marca Leapmotor, que lanzaremos también en Argentina el año entrante.

La apuesta por la electrificación continuará: desde nuestra planta de El Palomar, que alcanzó el hito de 3 millones de autos fabricados, ya comenzaron a producirse los primeros vehículos híbridos hechos en Argentina, con destino de exportación.Asimismo, seguiremos presentando innovaciones en los modelos que se hacen en Argentina y trayendo al país los productos que presentan en el mundo nuestras marcas: Citroën, DS, Fiat, Jeep, Peugeot y Ram.

Este 2025 también fue un año de renovación de productos y expansión de gama para nuestras marcas. A la continuidad del liderazgo del Fiat Cronos y el 208 como los vehículos que lideran los rankings de ventas, se sumó el lanzamiento del nuevo Fiat 600 Hybrid, un modelo que marca un punto de inflexión en la estrategia de electrificación del grupo, y la presentación de los nuevos Peugeot 408, 3008 y 5008, que amplían nuestra oferta con tecnología, diseño y conectividad de última generación.

Estos hitos reflejan la diversificación del portafolio de Stellantis, su compromiso con la innovación tecnológica y la sustentabilidad, y la consolidación de una estrategia que combina producción local, liderazgo comercial y desarrollo regional. También nos convertimos en la primera terminal de Argentina en producir vehículos electrificados, el 208 y 2008, con destino de exportación, desde nuestra fábrica de El Palomar, en Buenos Aires.

El cliente está en el centro de nuestra estrategia, y por ese motivo ofrecemos vehículos con distintas motorizaciones: combustión, híbridos en sus distintas variantes y 100% eléctricos. En los distintos mercados internacionales los clientes tienen su propia tasa de adopción de estas tecnologías y nuestro rol es tener los productos adecuados a esta demanda en cada momento.

Además del gusto del cliente, la expansión de los vehículos electrificados también tiene que ver con la infraestructura de carga, beneficios impositivos y arancelarios y todo un ecosistema que favorezca este tipo de autos. Argentina ha dado ya pasos en este sentido que deben acelerarse.

Nuestra propuesta de valor incluye producir en el país vehículos e importar otros de gran calidad. Pero también darle al cliente más y mejores servicios, vehículos cada día más conectados y con funcionalidades disponibles desde su celular y con aplicaciones de inteligencia artificial y un servicio de postventa confiable y adaptado a las nuevas tecnologías.

La industria puede triplicar su producción en el mediano plazo si logra previsibilidad macroeconómica, alivio fiscal y reglas estables.

Argentina cuenta con talento, capacidad productiva y un entramado industrial sólido. Con condiciones adecuadas, el país está destinado a seguir profundizando su rol en el mercado automotor regional.