El crecimiento sostenido de la industria logística en la Argentina durante los últimos años, impulsado por la consolidación del comercio electrónico, la expansión de los centros de distribución y la necesidad de mayor eficiencia en la última milla, continuará generando una demanda significativa de talento en distintas posiciones de la cadena de logística durante 2026. En este contexto, las operaciones de la cadena de abastecimiento, desde el almacenamiento a la entrega, pasando por el fulfillment, transporte, ruteo y despacho, se consolidan como grandes generadoras de empleo, requiriendo tanto perfiles operativos como técnicos y profesionales para sostener la productividad y competitividad del área.

Randstad dio a conocer 10 perfiles laborales impulsados por el crecimiento de la industria de logística. Operarios de depósito, pickers y packers, técnicos de mantenimiento, distribuidores domiciliarios, auditores y analistas de ruteo, clarkistas, maquinistas, apiladores y perfiles administrativos de centros de distribución se posicionan entre los roles más demandados actualmente en el sector.

Mercado laboral argentino: qué sectores reactivan las contrataciones y cómo evolucionarán los salarios en 2026

Los perfiles laborales identificados son:

1. Pickers y Packers. Roles centrales en operaciones de fulfillment y armado de pedidos. El picker se encarga de la recolección de productos dentro del depósito según órdenes de compra, mientras que el packer controla y verifica la exactitud del pedido y realiza el empaquetado, garantizando calidad, precisión y cumplimiento de los estándares de despacho.

2. Operarios especializados de depósito. Perfiles clave en la operación de depósitos, responsables de la recepción, control, clasificación y etiquetado de mercadería, así como de su ingreso al sorter y la circulación dentro de los diferentes sistemas automatizados de intralogística. Su rol es fundamental para asegurar el orden, la trazabilidad y la correcta preparación de cargas dentro del centro logístico.

3. Técnicos de Mantenimiento. Responsables de ejecutar tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en instalaciones, equipos e infraestructura, incluyendo electricidad, mecánica y reparaciones generales. Su función es clave para asegurar la continuidad operativa y minimizar tiempos de inactividad, dado el creciente proceso de incorporación de tecnología de automatización que se está dando en la industria logística.

4. Distribuidores domiciliarios. Encargados de la distribución de envíos, correspondencia y encomiendas en la última milla. Apoyados en aplicaciones de ruteo inteligente que permiten eficientizar el proceso, gestionan recorridos urbanos, tiempos de entrega y contacto con el cliente final, siendo un eslabón clave en la experiencia de entrega.

5. Analistas de ruteo. Responsables de diseñar y optimizar rutas de distribución mediante el análisis de datos, variables geográficas y condiciones operativas. Su objetivo es mejorar la eficiencia, reducir costos y optimizar tiempos de entrega, apoyándose en herramientas y aplicaciones que utilizan geolocalización, IA y otras tecnologías.

¿Qué aconsejan los expertos para volver al mercado laboral?

6. Auditores de ruteo. Perfiles orientados al control y la calidad del servicio logístico. Verifican el cumplimiento de rutas, recorridos y entregas, certifican operaciones realizadas y detectan desvíos, contribuyendo a garantizar la trazabilidad y eficiencia del sistema de distribución.

7. Clarkistas. Operadores especializados en el manejo de montacargas y autoelevadores, encargados de la carga, descarga y movimiento de mercadería dentro del depósito, asegurando la manipulación segura y eficiente de los productos. Se trata de perfiles que tienen una capacitación específica y certificación habilitante

8. Maquinistas. Perfil encargado de operar diversas maquinarias y equipos mecánicos utilizados en la logística interna, como transportadoras redler, elevadores y rodados. Facilita el movimiento, traslado y almacenamiento de la mercadería dentro del centro logístico y contribuye a la agilidad de las operaciones.

9. Apiladores. Responsables de la organización, clasificación y estiba de pallets dentro del depósito. Su tarea permite optimizar el uso del espacio, mantener el orden y garantizar la integridad y accesibilidad de los productos y mercadería almacenados.

10. Administrativos. Perfiles administrativos que gestionan documentación, control de stock, coordinación de operaciones y soporte a las distintas áreas logísticas, contribuyendo al correcto funcionamiento de la cadena de suministro, apoyados en aplicaciones WMS (Warehouse Management System) y OMS (Order Management System).

Estos 10 perfiles reflejan el continuo avance del sector logístico y la demanda de talento con capacidades operativas, técnicas y analíticas que genera en todo el país.