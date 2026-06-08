Del estadio al feed: cómo TikTok quiere redefinir la cobertura del Mundial

TikTok y la FIFA anunciaron una alianza que redefine la forma en que los fanáticos vivirán la Copa del Mundo. La red social es el hub de descubrimiento donde el deporte encontró su nueva casa, y los números lo confirman: el 72% de los usuarios de la red social a nivel global disfruta del contenido deportivo creado por fans, como repeticiones, edits y reacciones. Además, el 85% la utiliza como segunda pantalla durante eventos en vivo, complementando con la transmisión tradicional. Esta dinámica convierte cada partido en una experiencia compartida, donde los goles se celebran, las jugadas se analizan y las emociones se viralizan en cuestión de segundos.

El último Mundial ya dio una muestra clara, mientras 5 mil millones de personas siguieron el torneo a nivel global, en TikTok se visualizaron más de 20 mil millones de videos y se publicaron más de 430 mil contenidos alrededor del evento, solo en Latinoamérica. La región, de hecho, lidera el engagement global: los videos deportivos en LATAM registran 58% más de vistas por video que en otras regiones, confirmando que el fútbol se vive con intensidad digital.

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Una alianza inédita que cambia la cobertura del Mundial

La FIFA designó a TikTok como Plataforma Preferida. Uno de los ejes del acuerdo es el programa de Creadores Corresponsales, a través del cual 30 creadores de 12 países y 4 continentes que cubrirán el Mundial desde adentro, con acreditación oficial y acceso a zonas restringidas, entrenamientos y conferencias de prensa. Entre los seleccionados hay dos creadores argentinos, que son parte de los 5 latinos elegidos. Ezzequiel (@ezzequielok), conocido por sus entrevistas y desafíos con futbolistas de todo el mundo, y Fede Racchi (@federacchi), referente del contenido emotivo sobre fútbol en formato de video corto. Ambos llevarán a la comunidad la mirada local de un torneo global.

El objetivo es ampliar el alcance de la audiencia, impulsar el descubrimiento de partidos en directo, acercar a los aficionados a las historias del torneo y conectar a los fanáticos a través de la comunidad de TikTok, que reúne a más de mil millones de usuarios.

La alianza también suma un Centro de Información de la Copa Mundial dentro de TikTok, un espacio interactivo donde los fanáticos podrán explorar datos de cada selección y sus jugadores, el calendario completo de partidos, novedades sobre entradas y contenido exclusivo. También podrán encontrar stickers, filtros y funciones de gamificación especiales para acompañar cada instancia del Mundial. Para los socios de comunicación oficiales, el acuerdo habilita además transmisiones en vivo de fragmentos de partidos, acceso a clips curados y más a través de TikTok.

Sin dudas, la red social es el lugar ideal para vivir la fiesta del fútbol que conecta a fanáticos alrededor del planeta. En 2022, la final del Mundial reunió a 1.5 mil millones de espectadores, y 1.6 mil millones de usuarios disfrutaron de todo el torneo en TikTok.

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Del feed a la conversación global

Más allá del Mundial, el fútbol en TikTok funciona como una conversación abierta y colectiva: jugadas que se vuelven virales, reacciones que se replican en miles de versiones y comunidades que se forman alrededor de un equipo, un jugador o un partido. Esa conversación, además, llega a todas las audiencias: el 64% de las mujeres elige TikTok como plataforma de referencia para contenido deportivo, y el 46% de las vistas globales de deporte en la plataforma durante el primer semestre de 2025 provinieron de usuarias. La dinámica también impacta en la pantalla grande: los fanáticos son un 42% más propensos a ver partidos en vivo después de consumir contenido deportivo en TikTok, lo que confirma que la plataforma no compite con la transmisión, sino que la complementa. La alianza con la FIFA potencia esa lógica y la acerca al evento deportivo más visto del planeta. Porque en TikTok el fútbol no solo se mira: se juega, se comparte y se vive en comunidad.

La vigencia del acuerdo se extiende hasta finales de 2026. Para seguir toda la cobertura, buscá "Copa Mundial de la FIFA" en TikTok.

RM