La estrategia de Airbnb para la Copa Mundial

Airbnb dejó hace tiempo de ser solo una plataforma de alojamientos. El año pasado, con el lanzamiento de Experiencias y Servicios en Airbnb, la compañía se amplió más allá. Por primera vez, fue posible reservar un lugar para quedarse, explorar una ciudad con un guía local y disfrutar de una cena preparada por un chef privado, todo en un mismo lugar. Desde entonces, millones de personas empezaron a vivir esas experiencias sacadas desde Airbnb.

La Copa Mundial le permitió a Airbnb dar un nuevo impulso e ir todavía más lejos. La compañía acaba de agregar nuevas categorías de servicios para facilitar cada etapa del viaje, como alquiler de autos o traslados al aeropuerto, así como nuevas experiencias que solo se encuentran en su plataforma, incluido el acceso exclusivo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. También incorpora hoteles boutique e independientes. Además, la compañía realizó actualizaciones en la app con herramientas basadas en Inteligencia Artificial (IA) para ayudar a los usuarios a encontrar el espacio perfecto para hospedarse, planificar el itinerario y obtener ayuda en el momento en que lo necesite.

“Viajar no debería ser solo cómodo, también debería ser significativo. Los mejores viajes ayudan a explorar, aprender y volver a casa siendo una persona un poco distinta de la que se era al partir. Eso es lo que estamos construyendo en Airbnb. Y en esta temporada, ofreceremos a las personas aún más formas de vivirlo: desde alojamientos increíbles y hoteles boutique que se sienten como un hogar, hasta experiencias inolvidables de la Copa Mundial y servicios que hacen que viajar sea aún más fácil”, afirmó Brian Chesky, cofundador y director ejecutivo de la plataforma.

Nuevos servicios para facilitar los viajes al máximo

Una gran estadía empieza antes del check-in. Por eso, Airbnb está agregando nuevos servicios para cada momento del viaje: desde el aterrizaje hasta el regreso a casa. Este año, estas son algunas de las reservaciones que se pueden hacer en su app.

Ahora se puede hacer un pedido de supermercado por Airbnb

Entrega del s upermercado : los viajeros pueden encontrar las compras del súper en el alojamiento al llegar o pedirlas en cualquier momento durante su estadía. En algunas ciudades, los anfitriones incluso pueden recibir el pedido y dejar el pedido antes del check-in. Los huéspedes con reserva de alojamiento obtienen entregas sin cargo y u$s $10 de descuento en pedidos de u$s $50 o más. El servicio está disponible en más de 25 ciudades de Estados Unidos en colaboración con Instacart.

: los viajeros pueden encontrar las compras del súper en el alojamiento al llegar o pedirlas en cualquier momento durante su estadía. En algunas ciudades, los anfitriones incluso pueden recibir el pedido y dejar el pedido antes del check-in. Los huéspedes con reserva de alojamiento obtienen entregas sin cargo y u$s $10 de descuento en pedidos de u$s $50 o más. El servicio está disponible en más de 25 ciudades de Estados Unidos en colaboración con Instacart. Traslados aeroportuarios : permite reservar un traslado privado desde y hacia el alojamiento a través de Welcome Pickups. El conductor hace un seguimiento del vuelo y espera al pasajero en la vereda a su llegada. Además, los huéspedes obtienen un 20% de descuento en cada viaje. Ahora, disponible en más de 160 ciudades de todo el mundo.

: permite reservar un traslado privado desde y hacia el alojamiento a través de Welcome Pickups. El conductor hace un seguimiento del vuelo y espera al pasajero en la vereda a su llegada. Además, los huéspedes obtienen un 20% de descuento en cada viaje. Ahora, disponible en más de 160 ciudades de todo el mundo. Depósito de equipaje : los usuarios pueden guardar su equipaje antes del check-in o después del check-out gracias a la colaboración con Bounce. Es posible consultar en la app las ubicaciones cercanas y comprobar exactamente a qué distancia se encuentran del alojamiento. Los huéspedes obtienen un 15% de descuento y acceso a más de 15.000 ubicaciones en 175 ciudades.

: los usuarios pueden guardar su equipaje antes del check-in o después del check-out gracias a la colaboración con Bounce. Es posible consultar en la app las ubicaciones cercanas y comprobar exactamente a qué distancia se encuentran del alojamiento. Los huéspedes obtienen un 15% de descuento y acceso a más de 15.000 ubicaciones en 175 ciudades. Alquiler de vehículos : casi una cuarta parte de los huéspedes alquilan un auto durante su estadía. Hacia el final de esta temporada, se podrán encontrar vehículos de alquiler directamente en la app. Airbnb mostrará opciones cerca del alojamiento y sugerirá el modelo más adecuado para el grupo de viaje. La primera vez que se alquile un vehículo a través de la plataforma, se obtendrá un 20% de crédito para utilizar en la próxima estancia, experiencia o servicios seleccionados.

: casi una cuarta parte de los huéspedes alquilan un auto durante su estadía. Hacia el final de esta temporada, se podrán encontrar vehículos de alquiler directamente en la app. Airbnb mostrará opciones cerca del alojamiento y sugerirá el modelo más adecuado para el grupo de viaje. La primera vez que se alquile un vehículo a través de la plataforma, se obtendrá un 20% de crédito para utilizar en la próxima estancia, experiencia o servicios seleccionados. Alquilar un auto por Airbnb ahora es posible

Experiencias únicas

Airbnb está agregando miles de opciones adicionales organizadas por expertos locales en las categorías que más les interesan a los viajeros, que son los sitios de interés, cultura gastronómica y eventos.

Sitios de interés, al estilo Airbnb : más del 75% de los viajeros visitan un lugar emblemático cuando viajan a una nueva ciudad. Ahora es posible conocer los lugares más famosos del mundo con expertos locales que los conocen a la perfección. Actualmente, en la plataforma hay más de 3.000 experiencias cercanas a sitios de interés, desde la London Tower hasta la Tokyo Skytree y el Taj Mahal.

: más del 75% de los viajeros visitan un lugar emblemático cuando viajan a una nueva ciudad. Ahora es posible conocer los lugares más famosos del mundo con expertos locales que los conocen a la perfección. Actualmente, en la plataforma hay más de 3.000 experiencias cercanas a sitios de interés, desde la London Tower hasta la Tokyo Skytree y el Taj Mahal. Cultura gastronómica : se ofrecen más de 2.500 experiencias de cultura gastronómica que permiten conocer de cerca a los chefs, los mercados y la comida que definen cada lugar. Gracias a las colaboraciones con Chef's Table y Grand Central Market, los usuarios pueden acompañar, por ejemplo, al chef Gianfranco Pascucci, del restaurante Pascucci al Porticciolo en Roma, galardonado con una estrella Michelin, en una experiencia de 6 platos con maridaje de vinos, o preparar cócteles en el De Vie de París, uno de los mejores bares del mundo.

: se ofrecen más de 2.500 experiencias de cultura gastronómica que permiten conocer de cerca a los chefs, los mercados y la comida que definen cada lugar. Gracias a las colaboraciones con Chef's Table y Grand Central Market, los usuarios pueden acompañar, por ejemplo, al chef Gianfranco Pascucci, del restaurante Pascucci al Porticciolo en Roma, galardonado con una estrella Michelin, en una experiencia de 6 platos con maridaje de vinos, o preparar cócteles en el De Vie de París, uno de los mejores bares del mundo. Copa Mundial de la FIFA 2026: Airbnb ofrece experiencias únicas relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026 en seis ciudades anfitrionas. Los fanáticos pueden acompañar a las campeonas mundiales Abby Wambach y Julie Foudy en una reunión íntima para ver el partido entre Estados Unidos y Australia en Los Ángeles, o salir a la cancha para entrenar con el ícono del fútbol argentino y ex director técnico del Inter Miami, Javier Mascherano.

Hoteles boutique e independientes

Los huéspedes van a poder encontrar también hoteles en 20 de los principales destinos de todo el mundo, incluyendo Nueva York, París, Londres, Madrid, Roma y Singapur, y se irán agregando más ciudades a lo largo del año.

Airbnb sumó reservas de hoteles boutiques

Hoteles que se sienten como Airbnb: los usuarios podrán reservar hoteles boutique seleccionados por la ubicación, el diseño y la hospitalidad, sin incluir grandes cadenas hoteleras.

los usuarios podrán reservar hoteles boutique seleccionados por la ubicación, el diseño y la hospitalidad, sin incluir grandes cadenas hoteleras. Garantía de igualación de precios: si un usuario encuentra un precio más bajo para el mismo hotel en cualquier otra aplicación o sitio web, Airbnb reembolsa la diferencia en crédito para utilizar en la app.

Además, quienes reserven este tipo de alojamientos, podrán recibir hasta un 15% de crédito para su próximo alojamiento en Airbnb. Disponible en la mayoría de las grandes ciudades alrededor del mundo a partir de hoy; se agregarán más pronto.

Nuevas formas de explorar, planificar y viajar

La plataforma presenta una nueva página principal, con actualizaciones de búsqueda, planificación de viajes con amigos y familia, así como en la obtención de asistencia en el momento en que se necesite.

Airbnb presentó una nueva homepage con actualizaciones de búsqueda, planificación de viajes con amigos y familia, así como en la obtención de asistencia en el momento en que se necesite

Resumen de reseñas generado por IA : Airbnb cuenta con más de mil millones de reseñas de huéspedes y anfitriones. Ahora, los modelos de IA sintetizan las reseñas de cada anuncio y destacan los aspectos más relevantes, como la ubicación, las comodidades, la idoneidad para familias y más.

: Airbnb cuenta con más de mil millones de reseñas de huéspedes y anfitriones. Ahora, los modelos de IA sintetizan las reseñas de cada anuncio y destacan los aspectos más relevantes, como la ubicación, las comodidades, la idoneidad para familias y más. Comparación generada por IA : los usuarios pueden guardar alojamientos en su lista de favoritos y la app los ayudará a elegir el más adecuado para su viaje (disponible a finales de este año).

: los usuarios pueden guardar alojamientos en su lista de favoritos y la app los ayudará a elegir el más adecuado para su viaje (disponible a finales de este año). Itinerario compartido : esta nueva función le permite a los viajeros organizar viajes grupales de manera más simple, permitiéndole a todos los integrantes ver las reservas de alojamientos, restaurantes, experiencias y actividades.

: esta nueva función le permite a los viajeros organizar viajes grupales de manera más simple, permitiéndole a todos los integrantes ver las reservas de alojamientos, restaurantes, experiencias y actividades. Conexiones y mapa de viajes : la plataforma permitirá agregar usuarios para ver dónde reservaron anteriormente y a dónde irán la próxima vez (disponible a finales de esta temporada).

: la plataforma permitirá agregar usuarios para ver dónde reservaron anteriormente y a dónde irán la próxima vez (disponible a finales de esta temporada). Atención al cliente impulsado por IA, disponible en todo el mundo: el asistente de IA de Airbnb fue calificado como el mejor asistente de atención al cliente en el sector de viajes. Ya disponible en 11 idiomas, puede conocer los detalles del viaje e incluye tarjetas interactivas que permiten resolver inconvenientes directamente en el chat. A finales de este año, Airbnb incorporará la función de voz al asistente de IA para obtener respuestas más rápidas.

Los nuevos servicios, la selección de hoteles boutique y las experiencias exclusivas comienzan su despliegue global a partir de hoy en los mercados seleccionados. Por su parte, la integración del alquiler de vehículos y las herramientas avanzadas basadas en inteligencia artificial se incorporarán de forma progresiva durante los próximos meses, consolidando así la fase más ambiciosa en la evolución de la plataforma.