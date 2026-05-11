Marriott Bonvoy y Visa lanzan una campaña exclusiva para los fanáticos del Mundial de fútbol

Con el regreso de la Copa Mundial de la FIFA a Norteamérica por primera vez en más de tres décadas, Marriott Bonvoy, la plataforma de viajes de Marriott International, y Visa anunciaron su campaña conjunta mundial: “For Fans, Everywhere”. Promovida por dos figuras emblemáticas del fútbol, la campaña celebra la pasión de quienes cruzan fronteras, de los que no se pierden ningún saque inicial y de aquellos que viven el deporte con intensidad. A lo largo del torneo, “For Fans, Everywhere” ofrecerá a los socios de Marriott Bonvoy que también sean titulares de tarjetas Visa un acceso sin precedentes a partidos y experiencias verdaderamente memorables, acercándolos como nunca al evento deportivo más seguido del planeta.

La campaña contará con la participación de Erling Haaland y Vinicius Júnior. Ambos protagonizarán contenidos desarrollados en colaboración con Marriott Bonvoy y Visa, como videos para redes sociales sobre la Suite de Campeones y una pieza audiovisual de carácter cinematográfico, concebida para conectar con audiencias de todo el mundo con motivo del inicio del torneo en junio.

A partir del 14 de abril, la plataforma de viajes de la cadena hotelera ofrece entradas para todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, así como una selección de experiencias especialmente diseñadas a través de la plataforma Marriott Bonvoy Moments, cortesía de Visa. Este será el mayor lanzamiento de Moments realizado hasta ahora para un solo evento y ofrecerá a los socios más de 600 opciones, entre ellas experiencias con precio fijo, subastas y cerca de 100 lanzamientos 1-Point Drop. Los 1-Point Drops se publicarán cada viernes y culminarán a comienzos de mayo con una semana de lanzamientos diarios que ofrecerán, por orden de llegada, acceso a algunos de los momentos más destacados de la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluyendo el juego final, y permitirán a los aficionados de todo el mundo vivir experiencias inolvidables.

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Los socios de Marriott Bonvoy que además sean titulares de tarjetas Visa en determinados países podrán participar aquí para tener la oportunidad de vivir una experiencia extraordinaria e invaluable: una noche en la Suite de Campeones. Los ganadores podrán hospedarse dentro del New York New Jersey Stadium la noche antes de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Marriott Bonvoy y Visa transformarán una suite de lujo dentro del estadio en un alojamiento disponible por una sola noche, en el que dos personas seleccionadas se hospedarán a pocos pasos del histórico campo de juego. Con una vista privilegiada desde lo alto, esta experiencia excepcional permitirá a los ganadores sumergirse en la energía, la expectación y la magnitud del momento culminante del torneo. NO SE REQUIERE REALIZAR NINGUNA COMPRA.

“Nuestra campaña parte de una idea fundamental sobre los aficionados de la Copa Mundial: viajar es mucho más que desplazarse; es una forma de acercarse a las personas, a las pasiones y a los lugares que aman. Estamos creando un espacio en el que los aficionados pueden celebrar su pasión, conectarse con su comunidad y compartir su cultura a través de distintas generaciones”, afirmó Peggy Roe, Executive Vice President y Chief Customer Officer de Marriott International. “Viajar con motivo de la Copa Mundial es una experiencia incomparable. Los aficionados no solo recorren el mundo, sino que llevan su propio mundo consigo: apoyan a sus selecciones y comparten su cultura con personas de todo el planeta. Como aliado de viaje desde hace décadas, nos enorgullece acompañarlos en cada etapa de ese recorrido, desde los primeros partidos hasta las tradiciones que se transmiten de generación en generación”.

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“La Copa Mundial de la FIFA 2026 establecerá un nuevo referente en materia de experiencias innovadoras para los aficionados”, señaló Mattias Grafström, secretario general de la FIFA. “Mientras Canadá, México y Estados Unidos se preparan para recibir a millones de aficionados en el mayor espectáculo del fútbol mundial, nos entusiasma que Marriott Bonvoy y Visa trabajen en conjunto para ofrecer oportunidades extraordinarias y exclusivas a seguidores de todo el mundo, desde el partido inaugural en Ciudad de México hasta la esperada Final en New York New Jersey”.

“La Copa Mundial de la FIFA se caracteriza por momentos que los aficionados atesoran toda la vida, y el viaje hacia el torneo es una parte esencial de esa experiencia”, afirmó Kyndra Russell, directora de marketing para Norteamérica de Visa. “Juntos, Marriott Bonvoy y Visa hacen posibles experiencias verdaderamente únicas que acercan a los socios al torneo y convierten el acceso y el viaje en vivencias tan memorables como lo que sucede en el terreno de juego”.

El turismo deportivo continúa en expansión y ya representa aproximadamente el 10 por ciento del gasto turístico mundial; se proyecta que alcance los 1.3 billones de dólares para 2032. En este contexto, Marriott Bonvoy se sitúa en una posición privilegiada para atender la creciente demanda de viajes centrados en experiencias. Con cerca del 75 por ciento de los estadounidenses interesados en el fútbol* y el aumento sostenido de los viajes internacionales motivados por eventos deportivos, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se perfila como un momento decisivo tanto en el ámbito cultural como en el turístico. Gracias a Visa, Marriott Bonvoy redefine el concepto de acceso al ofrecer a sus socios y a titulares de tarjetas oportunidades exclusivas para vivir la Copa Mundial de la FIFA™ de una manera única.

RM