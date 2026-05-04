La empresa de servicios de logística mundial que desembarca en Argentina por el boom del ecommerce

Durante los primeros meses del año, distintos sectores de la economía comenzaron a evidenciar algunas señales de reactivación, con foco en comercio, energía, servicios y logística. En este contexto, la llegada de nuevas compañías internacionales y la reactivación de operaciones que habían sido postergadas empiezan a marcar una tendencia incipiente, que podría anticipar un renovado ciclo de inversiones en el mercado local.

Con expectativas diversas de crecimiento y cambios en el escenario económico la logística y el e-commerce dejan de ser un soporte operativo para convertirse en piezas clave a la hora de acompañar ese crecimiento.

En ese marco, algunas compañías internacionales comienzan a desembarcar en el país. Una de ellas es Mail Boxes Etc., red mundial en servicios de logística, envíos nacionales e internacionales y apoyo al comercio exterior, que anunció su reciente desembarco en la Argentina luego de una inversión de u$s 6 millones de dólares.

Mail Boxes Etc. ya inauguró su primer centro de servicios en el centro porteño, como puntapié inicial de su desarrollo en el país. El proyecto prevé expandir su red a través de su modelo de franquicias en puntos estratégicos de la ciudad de Buenos Aires y del interior, donde se encuentra próxima a inaugurar su primer local.

Soluciones a medida para el mercado argentino

En este escenario, la logística aparece como uno de los sectores clave para acompañar el desarrollo de PyMEs y emprendedores. Mail Boxes Etc. ofrece facilitar la logística compleja a través de una red global consolidada. Sus servicios incluyen envíos nacionales e internacionales, embalaje especializado y soluciones logísticas para empresas que buscan escalar sus operaciones, todo esto además contemplando la gestión de documentación aduanera y asesoramiento logístico.

Por qué Argentina vuelve al radar

La decisión de ingresar al mercado argentino responde a un análisis estratégico que combina variables macroeconómicas, evolución del comercio exterior, crecimiento del e-commerce nacional e internacional y un contexto de mayor apertura económica. "En ese escenario, Mail Boxes Etc. identifica oportunidades concretas en la profesionalización de los servicios logísticos, la optimización de procesos de importación y exportación y la necesidad de soluciones flexibles y personalizadas según la necesidad de cada cliente. Argentina presenta una demanda insatisfecha de soluciones logísticas integrales, especialmente para el segmento de PyMEs, emprendedores y microemprendedores que requieren un soporte sólido para competir y crecer. Nuestra propuesta busca cubrir esa brecha, combinando estándares globales con una profunda adaptación a las necesidades del mercado local y de cada empresa en particular”, sostuvo Santino Rebuffo, Country Manager de MBE en Argentina.

El plan inmediato

El plan de desarrollo contempla la apertura progresiva de centros Mail Boxes Etc. en puntos estratégicos del país y una fuerte apuesta al crecimiento de la red de franquiciados. El modelo apunta a emprendedores con perfil comercial y capacidad de gestión, interesados en desarrollar un negocio escalable, respaldado por una marca internacional, procesos estandarizados y soporte permanente.

“Argentina ofrece ventajas competitivas relevantes para una red global: talento calificado, capacidad emprendedora, costos competitivos y una ubicación estratégica dentro de la región. En ese marco, Mail Boxes Etc. proyecta una expansión sostenida en el corto y mediano plazo, con impacto directo en la generación de empleo y en el fortalecimiento del ecosistema logístico local”, agregó Rebuffo.

Con este desembarco, Mail Boxes Etc. se suma al grupo de compañías internacionales que comienzan a operar en Argentina consolidando una tendencia incipiente de reactivación en sectores vinculados al comercio y la logística.

Su modelo de franquicias

El modelo de franquicias de Mail Boxes Etc. permite combinar el respaldo de una marca global con la gestión de emprendedores locales, generando empleo y aportando valor al ecosistema económico nacional.