MINISO inauguró su primer local en Argentina. Con su nueva tienda ubicada en Florida 643, la compañía inicia su plan de expansión en el país y prevé nuevas aperturas en DOT, Unicenter, Plaza Oeste y Palmas del Pilar para los próximos meses. Además, se encuentra avanzando con otras 4 locaciones para el 2026, en el marco de un plan de inversión de US$ 50 millones.

Su primera tienda cuenta con más de 360 m² cubiertos, más de 5.500 SKU y un stock inicial de 67.000 productos. La propuesta incluye además una mesa de temporada con colecciones destacadas y versiones inéditas de Snoopy y Hello Kitty, aunque también se presentaron productos de otras licencias como Lilo & Stitch, BT21 Collection, Ositos Cariñositos, One Piece, Chicas Superpoderosas, Zootopia, Disney, Harry Potter, etc. Para el resto del año, se espera el lanzamiento de otras reconocidas licencias.

La apertura se apoyó en una estrategia integral para amplificar la llegada de la marca al país, así como la convocatoria para la apertura del local. Incluyó el desarrollo del “MINISO BUS” que recorrió Buenos Aires en una caravana generando visibilidad, conversación y conexión con los “Miniso Lovers”. La campaña se potenció con varios influencers y generadores de contenido que fueron subiendo al Bus en las paradas asignadas así podían no solo vivir en carne propia lo que significa la llegada de Miniso, sino transmitirla a sus seguidores.

En el día de apertura, se generó una importante convocatoria de miles de fanáticos que se acercaron a la tienda, vestidos de rojo, acompañando a la marca en su primer inauguración, y de paso participar en juegos, sorteos, y activaciones en la tienda como la búsqueda de los famosos “Golden Tickets” que podían canjearse por Productos Miniso.

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Próximas aperturas y expansión en marcha

Tras la apertura en Calle Florida, MINISO avanza con su plan de crecimiento en Argentina. La compañía prevé para mayo la inauguración de un local en el shopping DOT, de más de 600 M2, siendo uno de los más grandes a nivel Latinoamericano. Mientras ya proyecta aperturas en Unicenter, Plaza Oeste y Palmas del Pilar, además de dos tiendas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y otros 3 shoppings porteños, consolidando su presencia en puntos de alto tránsito y centros comerciales estratégicos. Todo en este 2026.

Este despliegue forma parte de un plan de inversión de 50 millones de dólares que contempla la apertura de 100 locales en los próximos cinco años y la generación de entre 800 y 1.000 puestos de trabajo directos en el país.

El modelo de negocio de MINISO se basa en una combinación de diseño, accesibilidad y rotación constante de productos, con lanzamientos mensuales y un amplio portfolio de licencias oficiales como Harry Potter, Disney, Barbie, Sanrio, Marvel, Pokémon, BT21 y Peanuts. La marca apunta principalmente a un público joven y urbano, con una propuesta que integra consumo y experiencia.

RM