En plena crisis de consumo, una cadena Argentina de comida rápida crece 90%

En un contexto desafiante para la gastronomía, marcado por la baja del consumo y la menor circulación en locales, el Grupo El Desembarco se posiciona como un caso de crecimiento dentro del sector. Mientras gran parte de la industria enfrenta dificultades para sostener el tráfico, el grupo -que reúne a El Desembarco, Mr Tasty, Mila and Go y Cerveza Gorilla- logró revertir la tendencia a partir de una estrategia centrada en precio, volumen y experiencia.

“Entendemos el momento y adaptamos la propuesta para seguir siendo una opción atractiva. Hoy la clave está en generar volumen y ofrecer planes que funcionen para el consumidor”, señalan desde el grupo.

Cadena argentina de hamburguesas artesanales anunció sus planes de expansión en EE.UU. y en el interior del país

En las últimas semanas, el grupo registró:

un aumento de +90% en ventas vs. el mismo mes de 2025

más de +1.000.000 de hamburguesas vendidas en el mes

más de 50.000 litros de cerveza consumidos

El grupo cuenta con 120 locales operando en abril de 2026 vs.43 en abril 2025

El crecimiento del grupo se apoya en una política comercial clara, basada en promociones agresivas, precios accesibles y propuestas orientadas al consumo compartido. A esto se suman beneficios en productos clave y ofertas pensadas para el público grupal, que se consolidan como herramientas centrales para sostener el tráfico y potenciar el ticket promedio. La estrategia apunta a simplificar la decisión del consumidor, ofreciendo opciones claras, accesibles y alineadas al contexto actual.

RM