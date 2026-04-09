John Foos anunció que dejará de fabricar zapatillas en Argentina

John Foos, histórica empresa argentina de indumentaria y calzado, anunció que dejará de fabricar zapatillas en su planta de Beccar antes de finalizar abril. En su lugar, la compañía empezará a importar productos terminados provenientes de distintos países de Asia. Según informó Infobae, se espera que haya una nueva reducción de su nómina. Cabe señalar que desde 2023 hasta la fecha, la firma pasó de tener casi 400 trabajadores a unos 50.

“La empresa se encuentra llevando adelante un proceso de reestructuración interna, orientado a adecuar su operación y garantizar la sustentabilidad del negocio en el largo plazo. Este proceso tiene como objetivo consolidar una estructura sólida que permita a la marca continuar activa y proyectarse hacia el futuro. Asimismo, la compañía informa que todas las gestiones se están realizando conforme a la normativa laboral vigente, cumpliendo con las obligaciones correspondientes tanto en términos legales como en los plazos establecidos. La marca confía en que este proceso permitirá ordenar su operación, fortalecer su estructura y continuar creciendo en el mercado”, informó la empresa en un comunicado.

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La compañía liderada por la familia del dueño, Miguel Fosati, habría ofrecido acuerdos de desvinculación con indemnizaciones de entre el 60% y el 70%. Sin embargo, advirtieron que podrían solicitar un concurso preventivo si no se logran acuerdos.

Trabajadores con conocimiento del proceso habrían señalado que la empresa venía reduciendo progresivamente la producción nacional: primero se reemplazó el armado local de zapatillas por la importación de partes desde China y, en el último tiempo, se optó por traer el producto terminado, en línea con recientes decisiones de la industria en general.

Fuentes empresarias señalaron que la firma no importará desde China directamente a raíz una serie de restricciones vigentes de 2021. De hecho, al día de hoy existe un valor FOB mínimo de US$ 15,70 por par para el calzado proveniente del país asiático.

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Crisis en la industria del calzado

La situación de John Foos no es un caso aislado. Según cifras de la industria, la producción nacional alcanzó un máximo de 125 millones de pares en 2015, pero cayó drásticamente a cerca de 58 millones en 2020. A pesar de un breve repunte en los primeros años postpandemia, 2024 volvió a reflejar un retroceso hacia los niveles previos a la imposición del antidumping. El último Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) del INDEC muestra que en enero la fabricación de textiles, prendas de vestir, cuero y calzado —grupo que incluye el calzado y sus partes— registró una caída interanual del 34,1%.

El deterioro del sector también se expresa en el empleo. Tras su pico de ocupación a principios de la década de 2010, la caída en la actividad evidenció bajas en el empleo. En 2024, la cantidad de puestos representaba la mitad que en 2011.

RM