Garbarino se despide definitivamente de Argentina

La histórica cadena de electrodomésticos Garbarino inició el cierre definitivo de sus últimos tres locales físicos, en el marco del proceso de quiebra decretado en marzo por el Juzgado Nacional en lo Comercial N°7. Con esta etapa, se concreta el final operativo de la empresa tras más de siete décadas de actividad en el país.

Aunque aún queda un remanente de stock, la tienda online ya dejó de funcionar. Los clientes que necesiten realizar consultas o reclamos deberán dirigirse a la casa central de la calle Uruguay 552 o a las sucursales de Avenida Cabildo 2025, en Belgrano, y Potosí 4138, en Almagro, que se encuentran en proceso de cierre.

La desaparición de Garbarino marca el desenlace de una crisis que se profundizó en los últimos cinco años y que la compañía no logró revertir, pese a los intentos de reestructuración y búsqueda de inversores. En su mejor momento, la firma llegó a operar cerca de 300 tiendas en todo el país y a emplear a unos 5.000 trabajadores. Hoy, apenas quedan menos de 20 empleados encargados de tareas administrativas vinculadas al proceso de liquidación.

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El juzgado a cargo de Fernando D’Alessandro avanza ahora con la liquidación de los activos de la compañía. Estos incluyen no solo el inventario y las sucursales, sino también plantas industriales como Tecnosur y Digital Fueguina, ubicadas en Tierra del Fuego, que se encuentran paralizadas y tampoco pudieron venderse durante el proceso de salvataje.

En paralelo, se abrió el período para que los acreedores presenten sus reclamos, con plazo hasta el 24 de junio. El síndico designado deberá luego elaborar un informe entre agosto y octubre para determinar el pasivo final, paso clave para definir cómo se distribuirán los fondos obtenidos de la liquidación.

Uno de los puntos aún abiertos es el futuro de la marca Garbarino. Debido a su peso histórico en el mercado argentino, la Justicia evalúa tratarla como un activo intangible independiente, con el objetivo de preservarla y eventualmente venderla.

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Fundada en 1951 por los hermanos Daniel y Omar Garbarino, la empresa supo consolidarse como uno de los principales jugadores del sector. Sin embargo, tras su adquisición en 2020 por el empresario Carlos Rosales, no logró recuperar su operación ni revertir el deterioro financiero. Rosales, actual presidente, se encuentra inhabilitado para ejercer el comercio mientras dure el proceso de quiebra.

El cierre definitivo de Garbarino no solo implica la desaparición de una marca emblemática, sino que también expone las dificultades estructurales del consumo y del negocio de retail en la Argentina, en un contexto de caída del poder adquisitivo y restricciones financieras que afectaron de lleno a las grandes cadenas del sector.

RM

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