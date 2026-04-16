Importar no es el problema: el problema es que muchas empresas quedaron fuera de época

El caso de Lumilagro, histórica marca argentina que decidió dejar de producir parte de sus termos para importarlos, volvió a poner en agenda una discusión recurrente: el impacto de las importaciones sobre la industria nacional. Sin embargo, enfocar el análisis únicamente en el avance de los productos importados puede ser un error. Porque lo que está en juego no es solo una cuestión de costos, sino un cambio mucho más profundo: la transformación del modelo de consumo y de negocio.

La excusa del costo: real, pero insuficiente. Es cierto que producir en Argentina presenta desafíos estructurales: presión impositiva, costos laborales, escala y volatilidad macroeconómica. Pero incluso en sectores donde el producto local podría competir, muchas empresas siguen perdiendo mercado. Esto sugiere que el problema no es solo cuánto cuesta producir, sino cómo se está compitiendo. El consumidor cambió y los datos lo confirman.

En los últimos años, el comportamiento del consumidor argentino mostró transformaciones claras. Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el e-commerce mantiene un crecimiento sostenido anual en facturación y volumen de operaciones .El canal digital ya representa una porción significativa del consumo en múltiples categorías. A su vez, informes de consumo muestran una mayor sensibilidad al precio, pero también una creciente valoración de la experiencia de compra. En paralelo, estudios del INDEC evidencian cambios en la estructura del gasto de los hogares, con mayor peso de servicios, tecnología y consumo flexible.

El consumidor no dejó de comprar, cambió qué valora al momento de hacerlo. El nuevo estándar: experiencia, no solo producto.Hoy el cliente espera:

* Compra rápida y sin fricción

* Entregas ágiles y previsibles

* Múltiples medios de pago

* Información clara y disponible

* Confianza en todo el proceso

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En ese contexto, competir solo desde el producto y menos aún desde el discurso de “industria nacional”, ya no alcanza. El problema no es China: es la falta de adaptación.Culpar a las importaciones puede ser una explicación cómoda, pero incompleta.

Muchas empresas locales aún operan con modelos que no evolucionaron al ritmo del mercado:

* Canales digitales poco desarrollados

* Procesos comerciales lentos

* Logística ineficiente

* Escasa diferenciación en la propuesta de valor

Mientras tanto, los productos importados no solo compiten en precio, sino en accesibilidad, disponibilidad y experiencia. Fabricar ya no es suficiente. Durante años, producir era el eje central de la competitividad. Hoy, eso cambió. La ventaja ya no está solo en fabricar, sino en:

* Llegar mejor al cliente

* Resolver más rápido

* Simplificar la compra

* Generar confianza

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Por eso, cada vez más empresas están dejando de pensar en términos binarios (producir vs importar) para pasar a modelos híbridos más flexibles. Una transformación que no es opcional. El caso de Lumilagro no es una excepción. Es un síntoma. Cada vez más empresas van a enfrentar una decisión crítica: Sostener estructuras que pierden competitividad, o rediseñar su modelo de negocio; Esto implica decisiones complejas:

* Integrar importaciones estratégicamente

* Incorporar tecnología

* Revisar procesos

* Reconfigurar canales comerciales

Una verdad incómoda. No todas las empresas van a poder adaptarse, no solo por el contexto económico, sino porque la velocidad del cambio supera la capacidad de reacción de muchas organizaciones.

¿Las empresas están dispuestas a transformarse al ritmo que el nuevo consumidor exige? Porque el mercado ya cambió. El consumidor también. La diferencia la va a marcar quién llegue a tiempo.





*Consultor en estrategia, gestión y desarrollo organizacional y especialista en transformación empresarial y sistemas de gestión