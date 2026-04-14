Nexo anunció su alianza con la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026

Nexo anunció su alianza con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y se convirtió en Socio Oficial de Activos Digitales de la Selección Argentina en Sudamérica. El acuerdo se presentó en un evento en el Predio de Ezeiza de la AFA, donde ejecutivos de las organizaciones marcaron el inicio formal de la colaboración rumbo al Mundial.

El acuerdo llega en un contexto de fuerte expansión para Nexo en el país, tras la adquisición de Buenbit y con el objetivo de consolidar a Buenos Aires como hub regional a través de su equipo local.

Federico Ogue, CEO de Buenbit by Nexo, dijo: "La selección argentina representa el más alto nivel de excelencia deportiva, construido sobre talento, convicción y una voluntad inquebrantable de ganar. En Nexo, compartimos ese estándar. A medida que expandimos nuestra presencia en Argentina y en toda Sudamérica, asociarnos con la AFA es una declaración de compromiso con esta región y con los clientes a los que servimos aquí."

Leandro Petersen, Chief Commercial & Marketing Officer of AFA dijo: Nos entusiasma presentar una nueva alianza con un sólido alcance global que se alinea con la estrategia de crecimiento internacional de la Asociación del Fútbol Argentino, que venimos consolidando en los últimos años a través de acuerdos con compañías líderes en innovación y tecnología. En este marco, la llegada de Nexo como Socio Oficial de Activos Digitales de la Selección Argentina refleja no solo el crecimiento de nuestra marca a nivel global, sino también el creciente interés de empresas internacionales por asociarse con el fútbol argentino y con una de las selecciones más relevantes del mundo.

Cómo sigue la expansión global de la AFA de cara al mundial

Activaciones para los hinchas

Como parte de este acuerdo, Nexo lanzará un sorteo de entradas para el Mundial, abierto a nuevos usuarios y clientes actuales. La campaña, que se desarrollará desde mayo hasta el final del torneo, incluirá camisetas firmadas y contenido exclusivo junto a jugadores como Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Nico Paz. Además, se sumarán experiencias en días de partido y beneficios vinculados al uso de la plataforma, con recompensas por niveles que conectan directamente la actividad de los usuarios con la campaña.

Expansión global con foco en el deporte

Nexo está comprometido con el deporte premium global, siendo Socio Oficial Crypto del Australian Open y del Summer of Tennis, Plataforma Oficial de Patrimonio Digital del DP World Tour y Socio Oficial del equipo Audi Revolut de Fórmula 1.

La alianza con la AFA se da en paralelo al regreso de Nexo a Estados Unidos, donde en febrero de 2026 la compañía retomó operaciones bajo un marco regulado. Con Argentina como campeona vigente y uno de los mercados más dinámicos en adopción de activos digitales, Nexo busca fortalecer su posicionamiento en la región de cara al Mundial.

RM