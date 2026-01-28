Sigue adelante AFA Tower, el proyecto inmobiliario en Dubai

Como parte de su plan de expansión internacional en Medio Oriente, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) estuvo hoy en Dubái junto a Prestige One Developments, uno de los desarrolladores inmobiliarios más destacados de la región, para renovar su acuerdo de patrocinio regional en esa región.

La continuidad de este acuerdo le permite Prestige One Developments fortalecer su estrategia de posicionamiento junto a la Selección Argentina y continuar utilizando la marca AFA en un mercado estratégico. Como parte del acuerdo, la compañía fue la marca inmobiliaria anfitriona de la AFA en Medio Oriente y puede continuar desarrollando campañas oficiales conjuntas con la participación de los campeones del mundo de la Selección Argentina.

Prestige One Developments es una compañía líder en el sector inmobiliario de los Emiratos Árabes Unidos, reconocida por el desarrollo de proyectos residenciales y de uso mixto de alto nivel, con foco en diseño, innovación, calidad constructiva y experiencias integrales. Su posicionamiento en el mercado de Dubái la consolidó como un socio estratégico clave para iniciativas de proyección internacional como AFA Tower.

Leandro Petersen: “La AFA hoy es una marca atractiva en todo el mundo”

“El encuentro marcó un nuevo hito en la estrategia de crecimiento global de la AFA y fue el marco para presentar los avances de su expansión regional en Medio Oriente, una de las zonas prioritarias dentro de su plan integral de internacionalización, impulsado de manera sostenida desde el año 2020”, comentaron desde AFA. En ese contexto, la AFA avanzó con el desarrollo de AFA Tower, un emprendimiento de real estate desarrollado por Prestige One Developments, que llevó la marca AFA como denominación institucional del proyecto. Se trató de un desarrollo inmobiliario de alto perfil que utilizó el nombre y la identidad de la Asociación del Fútbol Argentino como parte de su estrategia de posicionamiento internacional.

AFA Tower fue concebida como un desarrollo inmobiliario de uso mixto en Dubái, que incluyó residencias de lujo, espacios institucionales de la AFA, un museo interactivo del fútbol argentino, áreas deportivas y canchas indoor destinadas a entrenamiento y actividades formativas, experiencias temáticas vinculadas al fútbol, espacios gastronómicos y un restaurante temático, además de áreas de entretenimiento y lifestyle.El proyecto combinó vivienda, deporte, cultura y experiencia en un único concepto arquitectónico de alto perfil.

AFA y Prestige One Developments en Medio Oriente

AFA Tower representó una nueva etapa en la expansión institucional y comercial de la AFA, consolidando su presencia en uno de los principales hubs globales de negocios, innovación y desarrollo inmobiliario, y fortaleciendo su posicionamiento internacional más allá del ámbito deportivo.

El evento contó con la presencia de Leandro Petersen, Director Comercial y de Marketing de la AFA, quien destacó la importancia estratégica de la alianza con Prestige One Developments y el valor de este tipo de asociaciones para la proyección global de la marca AFA. La AFA agradeció especialmente a Ajmal Saifi, socio comercial y representante de la AFA en Medio Oriente, por su acompañamiento en el desarrollo de los proyectos comerciales de las Selecciones Nacionales en la región.