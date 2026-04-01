Cómo sigue la expansión global de la AFA de cara al mundial

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) viene potenciando la marca de la Selección Argentina desde hace varios años. Para ello comenzó un camino que la llevó a desembarcar en mercados tan diferentes como los de Asia (con China a la cabeza), hasta el de Estados Unidos, África y también en Oceanía. Este recorrido implicó acuerdos estratégicos globales a los que se acaban de sumar proyectos de inteligencia artificial para fanáticos, sponsors internacionales con presencia exclusiva en determinados mercados, y una fuerte presencia y eventos en Qatar, Oceanía, Estados Unidos y Paraguay, consolidando su crecimiento de cara al próximo Mundial.

Desde AFA explican que “se continúa avanzando en una estrategia de expansión internacional que combina innovación tecnológica, desarrollo de contenidos y nuevas alianzas comerciales para potenciar el posicionamiento global de la marca y fortalecer su vínculo con millones de fanáticos en todo el mundo”.

El mapa de las marcas que sponsorean a la AFA en todo el mundo

En este camino, uno de los ejes centrales de esta estrategia es el trabajo conjunto con Google, considerado uno de los acuerdos más importantes de los últimos años para la AFA por ser una de las compañías más globales. “La institución busca asociarse con marcas que tengan alcance en todos los mercados, y Google cumple con esa característica de manera única”.

Leandro Petersen, Chief Commercial & Marketing Officer, le comenta a Fortuna: “Respecto al acuerdo con Google, es uno de los acuerdos más importantes para AFA porque es una de las compañías más globales. Justamente lo que buscamos en estos años con la estrategia de expansión global es asociarnos a marcas que tengan llegada a todos los mercados. Y eso Google lo tiene más que nadie. También se van a desarrollar distintos productos de inteligencia artificial de cara a los fanáticos. Estamos trabajando en la construcción de una aplicación donde la gente pueda entrar, obviamente desde todo el mundo, y tenga distintas experiencias con la IA Gemini para acercarse aún más al mundo Selección. El acuerdo es por dos años e incluye todas las selecciones nacionales, femeninas, masculinas, juveniles y mayores, lo que también le da una presencia en cada selección que juegue durante todo el año, no solamente en la mayor”.

“La AFA hoy es una marca atractiva en todo el mundo”

En este sentido, marzo fue un mes récord para la expansión global de AFA, con 9 acuerdos de patrocinio firmados en distintas regiones y categorías, consolidando esa presencia internacional. Estos acuerdos fueron BTCC Crypto partner para Canadá y Dubái; Deepcoin Crypto partner para Vietnam y Taiwán; Nexo Crypto partner para LATAM; Ant Group Fintech & Financial Services partner para Asia; Google Gemini AI partner global; BetPanda Betting & Gaming partner para Asia; DeRucci Official mattress partner para China; Baldo Official yerba mate partner para Latinoamérica; y Danone Official non-alcoholic beverage partner para China.

La AFA cerró un acuerdo global con Danone

Uno de los diferenciales que AFA comenzó a hacer hace algunos años es la de realizar las giras comerciales y la presentación de sponsors de la mano del director técnico Scaloni, jugadores y ex jugadores. Sobre este punto, Petersen reconoce: “Es un gran diferencial ya que no vemos otras federaciones que lo hagan de esa forma, donde el cuerpo técnico y los futbolistas estén tan presentes en temas que no son los deportivos, y se involucren en temas comerciales, de marketing, institucionales, en las redes sociales, entonces creo que eso muestra con ejemplos claros y de sobra como estamos todos trabajando para lo mismo”.

La yerba Baldo es sponsor de la AFA en Latam

Libro de posicionamiento

Además del desarrollo tecnológico y comercial, la institución impulsa nuevos proyectos culturales y audiovisuales. Entre ellos se encuentran la publicación de un libro que saldrá próximamente y revela cómo el liderazgo, la estrategia comercial y el posicionamiento internacional de la AFA se han convertido en un caso de éxito global y en un modelo de estudio en un programa ejecutivo con la Universidad de la Florida donde grafica el trabajo de todas las áreas dentro de la AFA. A su vez, se encuentra en producción un documental que mostrará desde adentro momentos clave del proceso que llevó la marca AFA a lo mas alto. “El libro –explica Petersen- es un punto importantísimo porque resume un programa ejecutivo de varias clases con una universidad internacional importante como la Universidad de la Florida y creo que el libro también grafica todo lo que fue este trabajo de nueve años comenzando de cero allá por el 2017 y no solo aborda lo comercial sino que grafica muy bien el trabajo de las distintas áreas mancomunadas, que eso es algo que creo que también fue un diferencial de AFA en estos años. Es decir, cómo todas las áreas fueron de la mano bajo una misma estrategia de crecimiento deportivo, institucional, económico, comercial, digital y me parece que eso es lo que destaca el libro muy bien abordando los distintos ejes de interés y los distintos protagonistas”.

Más mercados

Como parte de su estrategia de expansión internacional, la AFA también prepara un evento institucional en Sídney, Australia, que se realizará entre el 10 y el 15 de mayo en conjunto con el Sydney Football Club, uno de los clubes más importantes del país. El encuentro tendrá lugar en el estadio del club y reunirá a marcas de la región de Oceanía, medios de comunicación e influencers, en lo que será un nuevo paso en el proceso de expansión internacional de la AFA hacia un mercado donde hasta ahora la institución no tenía presencia directa.

“Este evento en mayo en conjunto con Sydney Football Club, que es el club más grande de Australia, es para marcas de Oceanía, para medios de comunicación, para influencers. Entre el 10 y el 15 de mayo vamos a estar en Australia y es un paso más en un mercado donde hasta ahora no estamos, que es Oceanía, que siempre por distintos motivos fue quedando pendiente y lo vamos a empezar a abordar ahora antes del Mundial”, explica Petersen.

Ant International y Danone se suman como sponsors de la AFA luego de una gira por China

Además, esta estrategia de posicionamiento global contempla una fuerte presencia institucional en eventos internacionales vinculados a tecnología, innovación y deporte. En ese contexto, representantes de la AFA participarán el próximo 23 de abril en EMERGE Americas, en Miami, una de las convenciones de tecnología e innovación más relevantes del continente, donde se abordarán los próximos pasos de la expansión global de la marca AFA.

Asimismo, la institución formará parte de una conferencia internacional en Paraguay el próximo 15 de abril, en la que se analizará el modelo de desarrollo comercial y global de la Asociación del Fútbol Argentino tras la obtención del título mundial. Con estas iniciativas, la AFA continúa consolidando su estrategia de crecimiento internacional, combinando deporte, tecnología, contenidos y nuevas alianzas comerciales para fortalecer su presencia global de cara al próximo ciclo mundialista.