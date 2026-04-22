Carrefour lanza su unidad de seguros

Carrefour Argentina anunció su nuevo canal de distribución de seguros a través de Carrefour Banco y con el respaldo de Meridional Seguros. La iniciativa amplía la propuesta de servicios de la compañía y permite acceder a una oferta de seguros a través de una experiencia 100% digital en su sitio web, disponible para todas las personas. En el nuevo canal, los usuarios pueden visualizar las distintas opciones, conocer en detalle las coberturas y sumas aseguradas, beneficios, preguntas frecuentes, riesgos cubiertos y principales exclusiones de cada producto.

Entre las propuestas más innovadoras de cobertura se destaca Mi Billetera Segura, un producto muy demandado en el mercado, orientado a brindar protección frente a riesgos asociados al uso de herramientas digitales y el robo de datos personales. De esta manera, cubre la pérdida económica sufrida por el asegurado como consecuencia de una estafa cibernética, incluyendo situaciones vinculadas a billeteras virtuales y otros entornos digitales, en un contexto donde este tipo de riesgos adquiere creciente relevancia.

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“Nuestro objetivo siempre es dar respuesta a las necesidades y acompañar los cambios de hábitos y las preocupaciones de los consumidores, por lo que buscamos propuestas que se ajusten a esa misión, como esta nueva unidad de negocio. En esta alianza con Meridional Seguros sumamos respaldo para brindar la máxima confiabilidad y tranquilidad con una empresa de prestigio y presencia federal”, señaló Pablo Cancellieri, Director Comercial de Carrefour Banco.

Según los últimos datos publicados por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), Argentina alcanzó su pico máximo de estafas virtuales en 2024, con más de 34 mil reportes por delitos informáticos. Esto reflejó un aumento de 21,1% en comparación interanual. De este modo, la compañía busca facilitar el acceso a coberturas diseñadas para responder a distintas necesidades cotidianas. Los seguros que se comercializan a través de esta plataforma son: Mi Hogar Seguro, Mi Bolso Protegido, Mi Bici Segura, Mi Tecnología Protegida, Mi Compra Segura, Mi Electro Usado y Mi Billetera Segura.

Las contrataciones de seguros, comercializados por Carrefour Banco, pueden realizarse en pocos minutos y en simples pasos. El pago se efectúa de forma digital con cualquier tarjeta de crédito: en el momento se debita la primera cuota y las siguientes se cobran de manera mensual. Una vez completado el proceso, la póliza es enviada por correo electrónico al cliente, quien ya queda asegurado.

RM