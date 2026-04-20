Carrefour Argentina lanzó “Electro Black”, una campaña especial que se extiendo hasta este lunes 20 de abril inclusive con ofertas en productos de tecnología y hogar, disponibles en hipermercados y en la página web.

La oferta es variada e incluye diversos productos clave para el hogar:

Todos los lavarropas automáticos y las Smart TVs desde 50” pueden financiarse hasta en 18 cuotas sin interés o acceder a 25% de descuento en un pago.

Todas las heladeras y los aires acondicionados también pueden comprarse con hasta 18 cuotas sin interés y hasta un 30% de descuento.

Celulares, notebooks, impresoras y monitores con hasta 12 cuotas sin interés y hasta 25% de descuento.

Pequeños electrodomésticos, calefacción y productos de sonido con hasta 60% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés.

En pleno proceso de venta, Carrefour continúa expandiéndose por el país

Además, comprando en www.carrefour.com.ar se pueden recibir los productos en 24 hs dentro de AMBA y aplicar el cupón ENVIOBLACK para envíos gratuitos en compras mayores a $300.000.

Los beneficios aplican a pagos con tarjeta de crédito de Carrefour Banco y Visa, Mastercard, American Express y Cabal, emitidas por bancos y entidades financieras adheridas.