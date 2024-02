Carrefour deja de vender productos del grupo PepsiCo

En Francia, Carrefour tomó la decisión de retirar de sus góndolas los productos de la empresa estadounidense PepsiCo. Incluso, en los estantes correspondientes a la marca se colocó un aviso que dice: "Ya no vendemos esta marca debido a un aumento de precios inaceptable". La medida se da en medio de las tensas negociaciones de precios entre los fabricantes de alimentos y los supermercados.

"No me sorprende en absoluto", dijo Edith Carpentier a Reuters. "Creo que va a haber muchos productos que vamos a dejar fuera porque se han vuelto demasiado caros, y son cosas que podemos evitar, especialmente los refrescos, no es necesario".

Fuentes familiarizadas con el asunto le informaron a la agencia Reuters que la retirada de la marca también podría aplicarse a las tiendas Carrefour de Bélgica, España e Italia.

Cabe remarcar que, en el último año, los minoristas de alimentación de varios países anunciaron un alto en los pedidos de las empresas de gran consumo debido a las subidas de precios, una estrategia que llega en medio de unas negociaciones de precios cada vez más tensas, con la inflación y la crisis del coste de la vida como telón de fondo.

Supermercadistas en alerta rechazan productos por "aumentos desmedidos"

Negociaciones difíciles

Todo el sector de la distribución francesa saca músculo hasta el final de las negociaciones, que enfrentarán a supermercados e hipermercados con los mayores fabricantes hasta finales de enero. El objetivo es determinar las condiciones de venta (precio de compra, espacio en las estanterías, calendario promocional, etc.) de una gran parte de los productos vendidos en los supermercados, de acuerdo a la información publicada por RFI.

"Las conversaciones con Carrefour duran desde hace muchos meses y seguiremos haciéndolo de buena fe para garantizar la disponibilidad de nuestros productos", declaró una portavoz de PepsiCo, sin hacer más comentarios sobre las negociaciones en curso.

Actualmente, los supermercados dicen que están recibiendo sobre todo peticiones de subidas de precios, y el principal rival de PepsiCo, Coca-Cola, dijo en noviembre que pedía un aumento medio del 7%.

"Es raro que un minorista se enfrente a los consumidores y clientes de esta manera", observó uno de los competidores franceses de Carrefour, que habló bajo condición de anonimato, viéndolo como "una forma de presionar al fabricante". Pero "es un juego limpio".

Francia anunció sus "Precios Cuidados" por 100 días

Otra cadena de supermercados se sumaría al boicot

La cadena E.Leclerc también estaría tentada a apostar por un boicot como el de Carrefour. De hecho, Michel-Edouard Leclerc, representante de la compañía explicó en la emisora France Info que los industriales les reclaman incrementos de precios de entre el 6% y el 10%, y en algunos casos de hasta el 20% cuando su compañía está buscando "la deflación".

Igualmente, Leclerc recalcó que llegar a suspender las ventas de un producto es una política con la que una cadena distribución no sale ganando porque si bien "los consumidores no quieren pagar de más, si no tienen su producto, se van a la competencia".

Por el momento, ni las papas fritas Lay's, los Doritos, los cereales Quaker, las gaseosas Pepsi y 7Up, ni el té dulce Lipton se podrá comprar en los supermercados Carrefour.

RM