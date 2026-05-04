Nescafé Dolce Gusto inauguró su primera tienda física en el país

Nescafé Dolce Gusto anunció la apertura de su primera tienda física exclusiva en Argentina, ubicada en el Alto Avellaneda. Ubicado en planta baja del shopping, el punto de venta ofrece un amplio portafolio de la marca: máquinas de café manuales y automáticas y variedades de cápsulas de café negro, con leche y con chocolate, entre otras. El diseño del espacio replica el universo visual de la firma y pone en primer plano su propuesta multibebidas, que busca trasladar la vivencia del Coffee Shop al hogar.

A diferencia de otros canales, este formato prioriza el contacto personalizado. El pop-up cuenta con personal especialmente capacitado para orientar a los consumidores en la elección de máquinas y sabores, explicar el funcionamiento del sistema y acompañar la decisión de compra. Además, el espacio está concebido como plataforma para futuras activaciones: degustaciones, lanzamientos y otras instancias de vínculo directo con el público.

El boom de las cápsulas: Al café, café!

"Esta apertura es un paso muy importante en nuestra estrategia de marca. Queremos que los consumidores puedan tocar, probar y entender todo lo que el sistema tiene para ofrecer, con el respaldo de un equipo que los guíe. Es el primer paso de lo que esperamos sea una red de espacios propios en Argentina", señaló Sol Fernández Ballart, directora de Café de Nestlé.

La iniciativa se enmarca en una estrategia orientada a diversificar los canales de venta y profundizar el vínculo con los consumidores, en línea con la búsqueda de experiencias de compra presenciales. En ese contexto, la alianza con Mirgor cumple un rol clave. Este actúa como socio estratégico en el desarrollo y operación de la tienda, aportando su expertise en formatos comerciales y gestión del punto de venta. Esta colaboración, iniciada en 2023, también abarca la importación y distribución de las máquinas en el país, posicionando a Mirgor como un partner fundamental para el crecimiento del sistema a nivel local.

RM