El diseño italiano de Alessi llega a la Argentina

Alessi, una de las marcas más reconocidas a nivel mundial, desembarca en el país de la mano de Grupo Mendizabal. Con más de un siglo de experiencia, la firma fundada en Omegna convierte elementos de uso diario en objetos que trascienden su función y se integran en la vida cotidiana como expresiones de diseño.

“Alessi trabaja sobre algo que parece simple pero no lo es: la idea de que lo cotidiano también puede ser extraordinario. Y cuando eso pasa, cambia la relación que tenemos con lo que usamos todos los días”, señaló Facundo Mendizabal, presidente del grupo.

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La llegada de Alessi se da en un contexto donde distintas marcas internacionales comienzan a reactivar sus planes en la Argentina, impulsadas por nuevas perspectivas de mercado y un renovado interés por el segmento premium. En ese escenario, el país vuelve a posicionarse como un destino relevante dentro del mapa regional del consumo. “Cuando las marcas globales vuelven a mirar la Argentina, no es casualidad. Hay algo que empieza a cambiar en cómo se proyecta el consumo y en el lugar que el país vuelve a ocupar”, agregó Mendizabal.

La incorporación de Alessi, que estará disponible en el mercado argentino desde junio, refuerza la estrategia de expansión del grupo y se inscribe en una tendencia más amplia: el regreso de marcas con identidad, diseño e innovación a la conversación local.

“La llegada de Alessi también es una señal. Las marcas con historia, con propuesta y con mirada vuelven a tener un espacio. Y Argentina vuelve a ser parte de ese mapa”, concluyó Mendizabal.