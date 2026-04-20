Leandro Petersen, director comercial de AFA: “Nuestra clave es la anticipación”

La AFA ya tiene 115 marcas patrocinadoras, tanto a nivel local, como regional e internacional, incluyendo multinacionales de primer nivel. La estrategia que lleva adelante la casa madre del fútbol argentina, que la comenzó a implementar desde 2017, se centra en buscar relaciones sólidas y sostenibles con compañías de diversos sectores en todo el mundo, aprovechando la relevancia que tiene la marca AFA en el mundo.

Fortuna estuvo presente en las dos últimas presentaciones que la AFA hizo de sus nuevos sponsors en el predio de Ezeiza, y habló con Leandro Petersen, el Director Comercial y de Marketing de la institución. “Más allá de la cantidad de empresas que nos acompañan, que ya llegan a 115, tenemos marcas de primer nivel. Estas compañías no invierten en cualquier lado sino que analizan muy bien dónde hacerlo y hoy, habiendo tantas propiedades deportivas globales en el mundo, como la F1, la NBA, el PSG o el City, que nos elijan a nosotros es algo muy bueno”, destaca Petersen.

Leandro Petersen, de AFA junto a Luis Valladares, General Manager de Lexar LATAM.

Recientemente, la AFA presentó, por un lado, a Lexar como nuevo “official memory and storage partner”, empresa destinada a optimizar los procesos de captura, almacenamiento y gestión de contenidos, herramientas fundamentales para la producción audiovisual, el análisis de rendimiento deportivo y la generación de contenido digital vinculado a las selecciones argentinas. Además, Lexar presentó presentó tres productos co-brandeados, de edición limitada, con la AFA. "Argentina siempre ha sido un mercado estratégico clave para Lexar en América Latina” , afirma Luis Valladares, General Manager de Lexar LATAM. Y agrega: “Elegir volver aquí en un momento tan importante no solo refleja nuestro compromiso de largo plazo con el mercado local, sino que también demuestra nuestra determinación de construir vínculos emocionales más profundos con los socios del canal y los consumidores locales. Estamos orgullosos de asociarnos con la AFA, una de las instituciones más prestigiosas del fútbol mundial. Nuestra tecnología está diseñada para ofrecer velocidad, seguridad y confiabilidad, características esenciales en entornos de alto rendimiento como el fútbol profesional” . A través de esta alianza, Lexar tendrá presencia en activaciones globales, campañas de marketing y contenidos digitales vinculados a las selecciones argentinas.

Por otro lado, y tan solo una semana después, la AFA también oficializó el sponsoreo de Nexo, que es una compañía global especializada en gestión patrimonial y soluciones financieras innovadoras, como sponsor regional de AFA. Federico Ogue, General Manager de Nexo Argentina, afirmó: “La Selección Argentina representa el más alto nivel de excelencia deportiva, construido sobre talento, convicción y una voluntad inquebrantable de ganar. En Nexo, compartimos ese estándar. A medida que expandimos nuestra presencia en Argentina y en toda Sudamérica, asociarnos con la AFA es una declaración de compromiso con esta región y con los clientes a los que servimos acá” .

En la presentación de Nexo como nuevo sponsor estuvieron Roberto Ayala y Leandro Petersen representando a la AFA, y por parte de Nexo, Federico Ogue y Santiago Bullrich.

“La marca AFA no tiene techo. El deporte tiene un margen de crecimiento todavía muy grande porque no está comercializado al cien por ciento, sobre todo el fútbol, que es el deporte más visto. Ahí está nuestra responsabilidad, de que siga creciendo y de seguir vinculándonos cada vez mejor con las marcas”, explica Petersen.

“La AFA hoy es una marca atractiva en todo el mundo”

Parte de la estrategia comercial de la AFA es la de estar presente en todos los mercados del mundo, y es por eso que desde hace años viene llevando a cabo viajes comerciales a China, Estados Unidos, Medio Oriente, África y, en pocos días, estará en Australia para intentar desembarcar en ese mercado y que marcas de ese país se sumen a la propuesta del fútbol local. “Nosotros hacemos negocios con todo el mundo. Si bien hoy tenemos 115 marcas, podríamos tener el doble porque hay un montón de rubros que todavía no tenemos cubiertos y porque la plataforma de patrocinio de la AFA está segmentada. Entonces, vos podés tener un mismo rubro en Argentina y en China, que sean de la misma compañía o podemos tener una láctea en Argentina y otra en China, que no se solapan porque operan en distintos mercados. Esta estructura en cuanto a lo que ofrecemos es lo que nos ha permitido la expansión y presencia que tenemos actualmente”, agrega el director de la AFA.

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Una de las claves que Petersen destaca que le ha permitido llevar a la AFA al lugar donde actualmente está como activo en el fútbol mundial es la anticipación. “Nuestra clave es anticiparnos. Pensar antes. Empezamos a preparar este mundial de Estados Unidos un año antes de que termine el de Qatar. Fuimos los primeros como asociación en llegar a Estados Unidos y en breve estaremos inaugurando el AFA International Center de Miami en North Bay Village. Este predio es un orgullo. Nos llevó más de cuatro años hacerlo. Durante los primeros dos años fue difícil comenzar y avanzar en su construcción, pero los dos últimos se aceleró todo mucho y será presentado. Lo va a poder usar no solo la Selección Argentina mayor, sino todas las selecciones, y además todo el fútbol argentino, es decir los clubes de Argentina. Y, que no es menor, también estará abierto para toda la comunidad de Miami, con canchas de fútbol, de pádel, un restaurant, un gimnasio, oficinas corporativas y lugares para eventos. Es la casa de la AFA en Norteamérica”.

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Es en este marco que la AFA, si bien hace poco más de un mes presentó a Google Gemini como sponsor, estará nuevamente en Estados Unidos con el lanzamiento oficial de este acuerdo. “Es un lanzamiento muy grande en el que estamos haciendo con Google en Miami”, anticipa Petersen.

Fortuna: ¿Cómo se sigue hasta el mundial, que faltan menos de dos meses? ¿Y una vez que termine?

Petersen: Antes del mundial nos queda mucho por hacer todavía. Si bien parece que falta muy poco, estamos en conversaciones con varias marcas para seguir afianzando relaciones comerciales. Hace poco estuvimos en China con Saviola, ahora estaremos por Australia. Tenemos mucho camino por recorrer. Y una vez que termine el mundial seguiremos con la misma estrategia de tratar de profundizar en los mercados en los que ya estamos y abrir nuevos. Creo que la marca AFA está dejando un legado en distintos aspectos que no son solamente acuerdos de patrocinio, que por ahí el día de mañana pueden discontinuarse o cambiar, pero ya hay algunas cosas que nadie va a poder volver para atrás. Me parece que para nosotros lo importante es que el día de mañana, cuando no estemos, vamos a poder mirar para atrás y ver que dejamos el legado de que la AFA es global y una de las marcas más sólidas del mundo.