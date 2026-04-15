Assist Card presentó su cobertura para el Mundial 2026

Cada vez falta menos para el mundial de fútbol y las marcas saben que es el momento ideal para posionarse y lanzar productos asociados a este evento. Es así que Assist Card, que es patrocinador oficial de la Selección Argentina de Fútbol, presentó hace unos días un nuevo producto y toda la operativa que la compañía llevará adelante en México, Estados Unidos y Canadá.

“Llevamos más de 50 años liderando la categoría de asistencia al viajero, gracias a nuestros altos estándares de calidad y productos, adaptándonos a cada necesidad. Además, este Mundial 2026 es muy importante para la compañía, ya que además de acompañar a los viajeros, estamos como sponsor oficial de la Selección Argentina, de Colombia y de Paraguay. De alguna manera, esto refuerza el apoyo hacia el deporte y el cuidado de todos los viajeros en todas partes del mundo”, afirmó Carlos Stefani, CEO de Assist Card.

La Fiesta de los Campeones transcurrió en un ambiente de alegría, diversión con juegos mundialistas, un show inmersivo y una gastronomía “de cancha”. ¿La novedad? Un producto con un monto máximo global de USD500.000 y con la posibilidad de extenderlo automáticamente y sin costo alguno, a medida que la Selección Argentina avance de fase. Esto demuestra la fuerte estrategia comercial y operativa que llevara la compañía de cara al Mundial de Fútbol 2026.

“La tranquilidad también viaja: cómo cambió la experiencia del usuario”

“Pensamos este lanzamiento como algo inédito en el mercado, acompañando los elevados costos de salud y la posibilidad de que los argentinos sigan estando seguros en el exterior. Además, la compañía reforzará todo el operativo, sumado a que son destinos muy visitados por los argentinos y sabemos que habrá cantidad de viajeros”, expresó Federico Tarling, Chief Service Officer de Assist Card.

“Estamos entusiasmados con este Mundial y los destinos en donde se desarrollará. Creemos que esto traccionará bastante los viajes y en consecuencia un buen cierre de mitad de año. Este lanzamiento tiene una lógica detrás, alineando producto, respuestas rápidas, experiencia .de usuario y estímulos para la fuerza de venta”, afirmó Sebastián Bras Harriott, Country Manager de Assist Card Argentina.