Senda Athletics presenta sus botines fair trade y estará en la Copa Mundial 2026

El Mundial de fútbol es el momento en el que las marcas deportivas, y también las que no lo son, más fuerte juegan. La mirada de todo el mundo está puesta en este evento que, por primera vez, contará con la participación de 48 selecciones.

Es en este marco, y luego de dos años de desarrollo y pruebas con atletas profesionales de la MLS y otras entidades de fútbol que Senda Athletics, la marca de comercio justo creada por Santiago Halty, presentar su primera línea de botines de fútbol 11. Se trata de los modelos Senda Rosario Elite y Senda Mendoza Elite.

Santiago Halty, CEO y fundador de Seenda Athletics

Santiago Halty no solo vende pelotas y botines; vende una filosofía de producción. Senda Athletics, fundada en 2010, nació bajo la premisa de que el alto rendimiento no debe estar separado de la integridad social. Tras consolidarse en el nicho del futsal y el fútbol reducido, la marca acaba de cerrar una ronda de capital semilla de u$s 1,5 millones, con la posibilidad de ampliarla en otros u$s 2,5 millones. En diálogo con Fortuna, Halty analiza cómo el desembarco del Mundial 2026 en Estados Unidos será el gran trampolín para su expansión al fútbol 11.

“Este lanzamiento se realiza globalmente el día de hoy, 26 de mayo, y representa el primer gran salto nuestro, que somos líderes en pelotas y botines de futsal –en el último mundial de futsal más del 50% de los botines utilizados fueron de Senda Athletics- al mundo del fútbol 11 profesional”, asegura Halty.

Senda nació en 2010 con la visión de crear una marca de fútbol arraigada en la cultura, la ética y la creatividad. Desde entonces, su trayectoria estuvo marca por desarrollar productos de fútbol y futsal con certificación Fair Trade. Sus productos, desde pelotas hasta medias técnicas Gravity Grip, son utilizadas por estrellas internacionales y han sido la elección oficial de prestigiosos torneos donde participan clubes como el Atlético de Madrid y la Juventus.

Santiago Halty, su fundador y CEO, es quien ha liderado la empresa que ha conseguido inversiones de figuras como Michele Kang (Olympique Lyonnais, Washington Spirit) y John Neace (Louisville City FC). "Senda no es solo una marca; es un movimiento que trae la pasión del fútbol latino y la integridad del comercio justo al juego global", afirmó Halty.

Senda ha construido estos botines sobre su herencia en el futsal, donde el control del balón y la agilidad son primordiales. Para garantizar un rendimiento de élite, los modelos Senda Rosario Elite y Senda Mendoza Elite han sido probados durante más de nueve meses por jugadores profesionales, incluyendo atletas de la MLS, asegurando que cada detalle responda a las exigencias de la alta competición.

En su charla con Fortuna, desde Miami, Santiago Halty explica que este era el paso que Senda tanto estaba esperando: “Cuando lanzamos las primeras pelotas de comercio justo en 2010, sabíamos que algún día llegaríamos a estar en una Copa del Mundo. El camino no fue sencillo, pero lo estamos logrando. Después de lanzar las pelotas de fútbol 11 decidimos que el mejor camino para crecer en el mundo del fútbol era hacerlo en futsal. Ahí nos afianzamos como una de las marcas líderes, y ahora teníamos que hacerlo en un mercado en el que están las principales marcas deportivas del mundo. Nuestro horizonte es claro: en 2030 queremos ser una de las 10 marcas de indumentaria deportiva más importantes del mundo y la única latina. En ningún otro lugar del mundo la pasión del fútbol se vive como en América latina, ¿cómo no va a haber una marca latina en el top 10? Senda lo será y esta Copa del Mundo es el primer paso”.

Serán varios los jugadores que ya confirmaron que usarán los botines Senda durante el mundial. Desde el arquero de Canadá –que no solo usa los botines sino también medias y guantes- hasta el arquero de Cabo Verde. También habrá jugadores de Uzbekistán.

Los botines presentados

Senda Rosario Elite – Velocidad Explosiva: Diseñados para el atacante que busca aceleración agresiva. Cuenta con una suela ligera de PEBAX® y tecnología Gravity Grip para un control total en velocidad.

Senda Mendoza™ Elite – Touch & Control: Pensado para el estratega que dicta el ritmo. Fabricado con microfibra premium, se enfoca en la precisión del toque, el equilibrio y la estabilidad necesaria para el manejo inteligente del juego.

Ambos modelos tendrán un precio de venta al público de u$s 224,99.