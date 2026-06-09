Carrefour Banco apuesta al modelo fintailer para ampliar la inclusión financiera

En un contexto de permanente transformación de los servicios financieros, Carrefour Banco continúa desarrollando su estrategia uniendo al retail y a las finanzas para potenciar el poder de compra de los clientes. “Llegamos a lugares a los que la banca tradicional no accede por no tener esa capilaridad ni la posibilidad de estar en las casas de las personas con productos esenciales”, destacó Mariana Lope, presidente del banco, en el marco del CMS Fin & Pay Latam Forum 2026.

Como panelista de “Fintailers, los nuevos jugadores financieros”, Lope explicó que “la evolución del banco refleja una tendencia global que impulsa la integración entre el comercio y los servicios financieros”. En esta línea, recalcó que el gran diferencial fue “transformarse para unir el retail con las finanzas y el mundo físico con el digital, aprovechando nuestra omnicanalidad y teniendo en cuenta la diversas características socioeconómicas de los argentinos”.

Uno de los hitos recientes en este proceso fue el lanzamiento de la Cuenta Digital de Carrefour Banco, una herramienta con rendimientos diarios sobre los saldos depositados y beneficios exclusivos en Carrefour; que a 9 meses de su lanzamiento, logró posicionarse como una de las propuestas más competitivas del mercado. Además, la cuenta permite realizar pagos con QR, transferencias y operar con una tarjeta prepaga Mastercard virtual gratuita.

Con presencia en 22 provincias y una red de más de 700 sucursales que también funcionan como puntos de contacto del banco, la entidad se ha convertido en la puerta de ingreso al sistema financiero para clientes que eligen al banco por confianza, seguridad y reconocimiento de una marca líder.

Cadena de supermercados se suma al mundo fintech

El avance de la escucha activa y la personalización

Para Carrefour Banco, la transformación de lo que hoy se percibe como Fintail es parte de nuestra estrategia desde el inicio, es el reflejo de la escucha activa y transformación de la banca tradicional para acercar nuevas propuestas del mundo digital. Así incorporamos el valor humano de la atención personalizada en cada una de las tiendas. Gracias al conocimiento de los hábitos de consumo y a una base de más de 8 millones de clientes registrados en Mi Carrefour, el banco desarrolla propuestas personalizadas que permiten ampliar la inclusión financiera, siempre bajo estrictos estándares de seguridad y protección de datos personales.

"La personalización es uno de los principales diferenciales de nuestro modelo. A partir de la información que obtenemos del ecosistema retail y de una relación cotidiana con millones de clientes de los más diversos sectores e intereses, podemos comprender mejor cómo consumen, qué hábitos tienen, qué cambios atraviesan y qué necesitan en cada etapa de su vida. El desafío está en aprovechar la omnicanalidad y el poder de la marca Carrefour para construir un conocimiento que permita lograr propuestas financieras más precisas, accesibles y relevantes, ampliando la inclusión financiera de forma responsable”, definió Lope.

En este sentido, advirtió que “el cliente hoy elige, analiza, piensa y después acciona. Es muy importante el contacto directo porque nos da un input, que es de un valor incalculable. Quien tenga la propuesta que priorice los beneficios y la experiencia será la que elijan las personas y logre mayor habitualidad”.

RM