Miniso abrió su tercera tienda en el país

Miniso continúa consolidando su crecimiento en Argentina con la apertura de su tercera tienda en el país, ubicada en Plaza Oeste Shopping. Ubicado en planta baja y con una superficie de 168 m², el nuevo local ofrece una propuesta que combina diseño, entretenimiento y una experiencia de compra diferencial, con miles de productos de las categorías hogar, belleza, tecnología, papelería, accesorios, juguetes y lifestyle.

El espacio incorpora además mesas temáticas de temporada con colecciones destacadas y licencias internacionales como Lilo & Stitch, Kuromi, Snoopy, Harry Potter, Ositos Cariñosos, FIFA, BT21, One Piece, Las Chicas Superpoderosas, Zootopia y Disney, entre otras, reforzando la permanente renovación de propuestas que caracteriza a la marca.

MINISO inauguró su primer local en Argentina

La apertura se convirtió en otro fenómeno de convocatoria: vestidos de rojo, color emblemático de MINISO, los asistentes disfrutaron de una jornada con juegos, premios y sorpresas. El primero de la fila recibió $100.000 en vouchers, el segundo obtuvo $50.000 y el tercero ganó una bolsa premium con productos de la marca. Además, las primeras 200 personas accedieron a un cupón de 20% de descuento y, durante todo el día, se realizaron búsquedas sorpresa de tickets dorados con premios exclusivos. El evento contó, además, con la presencia de reconocidas personalidades e influencers, entre ellas: Mora Bianchi, Lola Abraldes, María del Cerro, Belu y Emily Lucius, entre otras celebridades.

La compañía continuará su expansión en Argentina con próximas aperturas en Unicenter, Alto Palermo, Palmas de Pilar, Abasto, Alto Avellaneda, un local sobre Avenida Cabildo y dos tiendas más en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. En 2027 comenzará a llegar al interior del país. Estas aperturas forman parte de un ambicioso plan de inversión de US$ 50 millones para los próximos cinco años, que contempla la creación de 1.000 puestos de trabajo.

RM