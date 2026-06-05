Newsan se expande en pesca premium con la compra de Glaciar Pesquera

Grupo Newsan anunció la adquisición de Glaciar Pesquera S.A., empresa referente en la industria argentina con tres décadas de trayectoria en la captura, procesamiento y comercialización de vieiras patagónicas congeladas a bordo. La operación representa un hito en la consolidación del Grupo dentro de la exportación de pesca.

En línea con la visión estratégica del grupo, orientada al crecimiento, la diversificación constante y al desarrollo de nuevos sectores productivos, la incorporación de Glaciar Pesquera es un paso clave para profundizar la integración del negocio, ampliar la escala operativa y enriquecer la oferta en segmentos de nicho premium. Al sumar la vieira patagónica sustentable, consolida su posicionamiento en las góndolas internacionales más competitivas de la mano de uno de los actores más prestigiosos y sustentables del Atlántico Sur.

Este movimiento clave genera sinergias que potencian ambas estructuras. Por un lado, Grupo Newsan amplía su portafolio de exportación y suma valor agregado a través de la vieira patagónica - un recurso premium de alta demanda internacional -, al tiempo que absorbe un centro de operaciones en Francia para ampliar su alcance logístico y de distribución en el exterior. Por otro lado, Glaciar Pesquera se beneficia al integrarse a la plataforma comercial del principal exportador pesquero del país, lo que le otorga el respaldo de una estructura consolidada y su know how, optimización de su cadena de suministro y una aceleración en su proyección global.

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Hoy en día, Grupo Newsan a través de su unidad de la división Food se posiciona como el principal exportador de productos pesqueros de la Argentina, llegando a más de 70 países —entre ellos Europa, Asia y Estados Unidos— y una oferta que abarca langostino patagónico, merluza hubbsi, calamar, merluza negra y otras especies. A través de una operación plenamente integrada, el Grupo participa de toda la cadena de valor —desde la captura hasta la exportación— con flota propia y asociada, presencia en los principales puertos del país y una red de plantas de procesamiento en la región.

"Esta adquisición refleja nuestra convicción de que la Argentina tiene un enorme potencial en la exportación de productos pesqueros premium. Incorporamos una empresa que es referente global en sustentabilidad y calidad, con un equipo de primer nivel y un producto —la vieira patagónica— altamente valorado en los principales mercados del mundo. Para la unidad, esta operación representa una nueva dimensión en nuestra capacidad de integración y proyección internacional", destaca Diego Glikman, Director Unidad Food de Grupo Newsan.

A través de esta inversión de escala global, el Grupo continúa desarrollando su estructura de negocios y agregando valor en origen, clave para expandir las fronteras comerciales y contribuyendo firmemente al posicionamiento de la Argentina como proveedor de referencia en los mercados internacionales.

RM