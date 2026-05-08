Ventas online: por qué el éxito no depende solo del precio

La preparación para los eventos que promueven las ventas digitales comienza mucho antes de que el primer usuario haga clic en una oferta, ya que los encargados de procesar los pagos y los comercios deben poner a punto a sus equipos técnicos y comerciales con al menos quince días de anticipación. Ese tiempo se vuelve fundamental para ajustar todas las condiciones, probar los sistemas y asegurar que la estructura soporte el aumento de compras sin complicaciones. Esta planificación es clave debido a que el consumidor actual analiza mucho más, tiene referencias de precios y busca las mejores promociones, lo que obliga al vendedor a estar a la altura de esa exigencia.

Al momento de la conversión de la venta la aprobación del pago resulta de vital importancia pero los expertos advierten que lograr que se aprueben el cien por ciento de los pagos no siempre es una señal positiva. Una tasa de aprobación perfecta puede ocultar descuidos ante el fraude o futuros reclamos por compras no reconocidas, por lo que es indispensable contar con servicios de seguridad robustos, especialmente en estos momentos donde los estafadores están más al acecho que nunca. Por ello, resulta fundamental ofrecerle una solución acorde a lo que necesitan sin tener que crecer en infraestructura para estas fechas tan clave, permitiendo que el comercio solamente se enfoque en vender y no en disponibilizar equipos enteros para vigilar el fraude o la tecnología

Argentina se consolida como potencia emergente en el e-commerce regional

El mayor riesgo para un comercio en estos días de alta demanda es la fricción en el momento del pago. Hoy el margen de error es muy bajo: perder una venta porque se cae por fricción del pago es algo que no se recupera. La oferta en internet es tan inmensa que, ante el menor problema o rechazo, el cliente busca el mismo producto en otro buscador o marketplace y lo compra en segundos a la competencia. Para el negocio, es una oportunidad única y no se puede permitir perder una venta por fricción en el pago, por lo que la industria debe brindar todos los carriles y soluciones necesarias para que esa traba sea mínima.

Finalmente, es importante entender que la competencia real no se gana únicamente con descuentos de un solo día, sino brindando un servicio y una experiencia integral en el día. Si bien las rebajas sirven para atraer gente, lo que realmente mantiene a un cliente es que la experiencia de pago sea fluida, sin trabas y con una respuesta rápida. En última instancia, el éxito en estas fechas clave depende de tener todos los engranajes bien aceitados: desde que el usuario entra a la web y ve el stock, hasta el último paso en el que se confirma que su pago fue procesado correctamente.

*Head of Partnerships en Getnet Argentina