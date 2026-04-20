Cómo evitar multas y evitar pagar infracciones

A diario los contadores recibimos consultas por bajas de monotributo por falta de pago con avisos de fiscalizaciones y por no presentar declaraciones jurada.

Y en muchos casos, no es que no pueden abonarlo sino que se olvidan de hacerlo, o “alguien les dice que si no abonan no pasará nada”, algo muy común que ocurre a diario . Entonces mas allá de todo lo que podamos informar en cuanto a nuestra rama, lo mas importante es comenzar a “educar”, y que los contribuyentes tengan “conducta fiscal”.

¿Qué es la conducta Fiscal?

Nos referimos generalmente al nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias de un contribuyente (personas o empresas) ante los organismos de recaudación.

En este presente que vive nuestro país las ventas bajaron, en casi la mayoría de los rubros, entonces es el momento para enfrentar deudas. Lamentablemente quienes no estén al día, deben afrontar las consecuencias de no haber tenido conducta fiscal. Y en esto están incluidos los monotributistas, quienes cuentan con un régimen simplificado, pero asimismo registran gran cantidad de deudas o demoras en el pago. Es allí donde al estar al límite, se ponen en la búsqueda de un contador que es es cuando ya ARCA realiza la baja de oficio y sino se cancela la totalidad de la deuda ya sea en un pago o con un plan de pagos no pueden volver a darse de alta. Pero teniendo una conducta fiscal, es mucho las sencillo resolver esta problemática y está al día sin llegar a esta instancia.

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Una de las reglas de oro para evitar recargos

La clave es respetar estrictamente los plazos de pago, ya que cualquier descuido puede derivar en la pérdida de beneficios o incluso en la baja del régimen. De hecho, el vencimiento opera siempre el mismo día de cada mes y existen múltiples las fallas en los sistemas de pago automático: por ejemplo, si el débito automático pasó de largo porque no estaban los fondos suficientes, te lo da de baja". En este

un pequeño error de centavos puede invalidar el pago y generar una deuda imprevista.

La coherencia entre los gastos declarados y los ingresos percibidos

Otro punto crítico es que Arca (ex AFIP) monitorea constantemente para detectar posibles irregularidades en las categorías. Allí aparecen factores como el costo del alquiler de un local, gastos que son determinantes para definir dónde debe situarse el contribuyente: de este modo, las compras que alguien realice tienen que relación q esas ventas o ganancias.Por ello, recomiendo a los usuarios consultar antes de realizar cualquier movimiento que no se ajuste a su categoría.

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El incumplimiento prolongado de las cuotas mensuales puede desembocar en una situación financiera asfixiante

Con deudas que alcanzan cifras de siete dígitos y la imposibilidad de seguir facturando, las consecuencias por la falta de conducta fiscal tras meses de morosidad son muy tediosas, por eso es que reitero la importancia de priorizar el pago del tributo como parte de la estructura de costos de cualquier trabajador independiente: la cuota es parte de tu trabajo y estar al día es un deber que te va a dar tranquilidad a futuro.



El pago del monotributo no es solo una carga impositiva, sino una inversión en la seguridad social y el futuro previsional del contribuyente. Ante los cambios en las leyes de moratoria, cumplir con los aportes mensuales se ha vuelto un requisito indispensable para acceder a una jubilación.

De esta manera, a través de la educación fiscal te podés apoyar en la herramienta principal para entender que este ingreso será vital cuando la persona ya no tenga la fuerza para trabajar.