Créditos sin UVA: vuelve la previsibilidad (pero no es para todos, y eso también está bien)

Tras años en los que el crédito hipotecario en Argentina estuvo prácticamente monopolizado por el esquema UVA -indexado por inflación-, comienzan a reaparecer líneas en pesos con tasa fija. La novedad no es menor: marca un cambio de etapa en un mercado que durante mucho tiempo operó con una única lógica posible.

El regreso de la cuota fija no implica un reemplazo del UVA, sino algo más relevante: la reconstrucción de un sistema con alternativas.

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Más oferta, mejor mercado

Hoy conviven dos modelos bien diferenciados. Por un lado, los créditos UVA, con cuotas iniciales más bajas pero expuestas a la evolución de la inflación, como los que ofrece el Banco de la Nación Argentina. Por otro, los créditos tradicionales a tasa fija, que aportan previsibilidad a costa de una mayor exigencia inicial.

Este punto es central. El principal déficit del crédito hipotecario argentino nunca fue estrictamente el instrumento, sino la falta de diversidad. Sin opciones, no hay mercado; hay imposición. La reaparición de esquemas alternativos empieza a corregir esa distorsión.

Previsibilidad: el nuevo activo

En un contexto históricamente atravesado por la inflación, la previsibilidad se convierte en un activo económico en sí mismo. Saber cuánto se va a pagar mes a mes no es solo una comodidad: es una variable crítica en la toma de decisiones de largo plazo.

Sin embargo, esa previsibilidad tiene costo. Los créditos a tasa fija trasladan mayor riesgo a las entidades financieras, lo que se traduce en tasas más altas y mayores requisitos de ingreso, tal como se viene analizando en medios como Todo Noticias.

Este diferencial no es una falla del sistema, sino parte de su normalización.

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Segmentación: una señal de madurez

Más allá del producto, lo verdaderamente relevante es el proceso que empieza a observarse: la segmentación del crédito.

Distintos perfiles de tomadores encuentran ahora propuestas acordes a sus necesidades y tolerancia al riesgo. Quien prioriza el acceso inicial tenderá a inclinarse por UVA; quien prioriza estabilidad, por tasa fija.

Este fenómeno es característico de mercados más desarrollados: la oferta se adapta a la demanda, y no al revés.

El error de la comparación lineal

Un punto que suele simplificarse en el debate público es la comparación entre ambos sistemas. La cuota fija no es, necesariamente, más conveniente en términos económicos. Es, en esencia, más previsible.

En muchos casos, la cuota inicial resulta más elevada que en un crédito UVA, donde las tasas parten de niveles relativamente bajos más ajuste inflacionario, como reflejan distintos análisis publicados en Infobae.

Por eso, la decisión no debería plantearse en términos absolutos, sino en función de un criterio clave: el perfil de riesgo del tomador.

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¿Para quién es cada modelo?

El nuevo escenario permite una lectura más precisa:

• La tasa fija se posiciona como una herramienta adecuada para quienes privilegian certidumbre y cuentan con capacidad de pago suficiente desde el inicio.

• El UVA, en cambio, sigue siendo una puerta de acceso válida para quienes necesitan una cuota inicial más baja, siempre bajo un análisis financiero responsable.

La coexistencia de ambos modelos no fragmenta el mercado; lo fortalece.

Una señal de reconstrucción

El regreso del crédito hipotecario en pesos sin ajuste por UVA no resuelve, por sí solo, los problemas estructurales del financiamiento en Argentina. Pero sí envía una señal relevante: el sistema empieza a reconstruirse sobre bases más racionales.

En un país donde el crédito estuvo ausente durante largos períodos, recuperar la posibilidad de elegir no es un detalle. Es, en definitiva, el primer paso hacia un mercado más profundo, más competitivo y más sostenible en el tiempo.

* CEO Flamma