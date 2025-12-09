“El crédito hipotecario puede reinventarse y no depende únicamente de bancos o de políticas aisladas”

Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?

Estivariz: Cuando empezó 2025 sabíamos que la demanda por crédito hipotecario seguía intacta, pero también que las respuestas tradicionales ya no alcanzaban. Lo que no imaginábamos era la velocidad con la que el financiamiento colaborativo iba a consolidarse como una alternativa real para miles de familias. Este fue, sin dudas, el año en que el acceso a la vivienda comenzó a encontrar un nuevo camino. Este año convivieron dos realidades: el crédito hipotecario bancario tuvo altibajos y miles de personas siguen soñando con su casa propia. Esa tensión se transformó en el motor del crecimiento de Lendar. Con cada operación concretada, con cada familia que avanzó, confirmamos lo que venimos sosteniendo: que hay espacio —y necesidad— de nuevos modelos.

Lo más interesante es que ese cambio vino de las personas que deciden invertir de manera directa y de familias que encuentran una opción viable donde antes no la había. Esa combinación fue, sin dudas, la mayor sorpresa del año.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

Estivariz: El gran hito que marcó el año 2025 para Lendar fue el interés del mercado de capitales en institucionalizar estos mecanismos y la consiguiente creación y puesta en marcha del Fondo Común de Inversión cerrado Allaria-Lendar, que promueve el crédito hipotecario en dólares en la Argentina. Queda claro que la creación de vehículos específicos para financiar créditos hipotecarios hace que el sector empiece a mirar de otra manera al financiamiento de largo plazo. Es una señal clara: si se construyen instrumentos confiables, el capital aparece.

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

Estivariz: Para quienes trabajamos todos los días en este desafío, fue una confirmación de que el modelo colaborativo no es una tendencia pasajera, sino una pieza que puede integrarse al sistema financiero argentino.

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Estivariz: 2026 nos encuentra con un objetivo claro: seguir creciendo. Más operaciones, más regiones, más familias accediendo a su vivienda. Pero también con otro desafío igual de importante: seguir construyendo confianza, transparencia y educación financiera. Queremos que quienes invierten entiendan exactamente cómo funciona el mecanismo y que quienes toman un crédito sientan seguridad y cercanía.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

Estivariz: Sabemos que la vivienda es una de las aspiraciones más profundas de cualquier persona. Y eso convierte nuestra tarea en un compromiso.

Fortuna: ¿Cuáles son los planes, proyectos o inversiones concretas más importantes que tienen previstos para 2026?

Estivariz: Si algo nos dejó este año es la certeza de que el crédito hipotecario puede reinventarse. No depende únicamente de los bancos ni de políticas aisladas: también puede surgir de la colaboración entre individuos, de la creatividad financiera y de la voluntad de construir un camino diferente. Ese es el espíritu que nos guía. Y es, también, la invitación para quienes quieran ser parte del cambio.