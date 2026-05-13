Llega Uber Mujeres a la Argentina

Uber anunció oficialmente la llegada de Uber Mujeres a la Argentina, una nueva opción dentro de la app que permite a las usuarias elegir viajar con conductoras, lo que permite más control y personalización en la movilidad del día a día.

Uber Mujeres contará con tres modalidades de uso viaje inmediato, reserva y configuración de preferencias, y estará disponible desde hoy, 13 de mayo, de forma gradual en once ciudades del país y, de a poco, se irán sumando el resto de las más de 50 localidades donde está presente Uber.

“Uber Mujeres nace de escuchar a las usuarias y de entender algo muy cotidiano para muchas de nosotras: la importancia de tener más opciones para elegir cómo movernos por la ciudad. Me llena de orgullo poder traer esta alternativa a miles de mujeres que usan la app de Uber todos los días y dar un paso más para seguir ofreciendo flexibilidad, personalización y una experiencia que se adapte a cómo las mujeres quieren viajar”, afirmó Eli Frías, Gerente General de Uber para Argentina, Uruguay y Paraguay.

Argentina es uno de los primeros países de Latinoamérica en contar con esta opción, junto con México y Brasil, y ha tenido un rol relevante en su evolución. En 2024, Córdoba fue la primera ciudad en América donde se testeó a través de un piloto impulsado por el equipo local. Esa experiencia permitió incorporar aprendizajes a partir del uso real de usuarias y socias conductoras, que hoy contribuyen a su expansión a nivel local y global.

En cuanto a las tarifas, Uber aseguró durante la presentación, que no serán más altas, ya que una vez que la usuaria elija la opción de conductoras mujeres, después podrá hacer la selección del viaje deseado, en el que aplican las mismas tarifas tradicionales.

Actualmente, en la Argentina más del 70% de las licencias de conducir están en manos de hombres. Esta situación llega al extremo en las licencias profesionales: a penas del 2% de estas licencias son de mujeres.

En este contexto, Uber explicó que ellos están muy por encima de ese promedio en cuando a la cantidad de conductoras que trabajan en la aplicación, aunque no precisaron un número exacto. Además, comentaron que en el caso de que una usuaria solicite una conductora y la espera sea muy larga, podrá seguir en la espera o elegir que su viaje sea tomado por cualquier conductor.

Por último, Uber Mujeres estará disponible solamente para todas las personas de género femenino.

Alianza con DeRentas

En la presentación de Uber Mujeres, la compañía presentó una nueva iniciativa de marketing y promoción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto con DeRentas para impulsar la app de Uber y la opción Uber Mujeres, con el objetivo de incentivar a que más mujeres empiecen a generar ganancias con la app de Uber.

La propuesta incluye autos provistos exclusivamente por DeRentas disponibles únicamente para nuevas socias conductoras que se registren en la app de Uber, así como beneficios promocionales económicos otorgados por DeRentas durante el primer mes, buscando reducir barreras de entrada para mujeres que quieran comenzar a manejar con la plataforma.

Además, DeRentas pondrá en circulación una flota de autos identificada con Uber Mujeres que circulará por la Ciudad de Buenos Aires para dar mayor visibilidad a esta nueva opción y seguir impulsando la participación de más mujeres en la app.

“En DeRentas estamos muy entusiasmados de acompañar esta iniciativa junto a Uber, ayudando para que más mujeres puedan dar sus primeros pasos en la plataforma de una manera flexible y accesible. Creemos que facilitar el acceso a un vehículo y ofrecer beneficios económicos durante el inicio puede hacer una diferencia real al momento de animarse a comenzar. Nuestro objetivo es seguir generando herramientas y oportunidades concretas para impulsar a más mujeres al volante”, afirmó Juan De La Cruz, CEO de DeRentas.

¿Cómo funciona Uber Mujeres?

Esta nueva alternativa está disponible en la app de Uber desde hoy de manera progresiva hasta completar la totalidad de las usuarias de once ciudades de Argentina, en tres modalidades:

● Viaje inmediato: las usuarias pueden elegir la opción Uber Mujeres para pedir un viaje en el momento con una socia conductora.

● Reserva: las usuarias pueden reservar un viaje con una socia conductora con antelación mínima de 30 minutos.

● Configuración de preferencias: las usuarias pueden elegir que, cada vez que pidan un viaje de UberX, la solicitud de viaje sea recibida por una socia conductora.

En todas las modalidades, si la aplicación no encuentra una socia conductora disponible o si el tiempo de espera estimado es muy largo, se le consultará a la usuaria si prefiere esperar más tiempo o si acepta que su solicitud de viaje sea redirigida a más socios conductores.

Uber Mujeres forma parte del compromiso de largo plazo de Uber por mejorar la experiencia de las mujeres dentro de la app. Esta nueva opción complementa a la función de Uber Ellas -disponible en Argentina desde 2020- que permite a las socias conductoras recibir solicitudes de viaje solo de usuarias mujeres, potenciando la experiencia de las mujeres dentro de la app, así como también las oportunidades de generar ganancias.