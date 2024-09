Se lanza en Argentina una nueva capacitación en Marketing e Inteligencia Artificial

Con la inteligencia artificial en pleno auge, cada vez más compañías demandan habilidades y conocimientos digitales en sus empleados. Ante esta necesidad Aleph Group Inc. lanzó una nueva certificación en Marketing Digital e Inteligencia Artificial.

La inscripción para esta nueva capacitación ya está abierta, y el comienzo de clases será el 2 de octubre, con un cupo limitado de 300 alumnos latinoamericanos, a través de clases en vivo y en español. Cabe señalar que los interesados que se inscriban durante esta etapa de lanzamiento, podrán acceder a becas del 70% si se registran con un amigo y financiamiento de hasta 12 cuotas sin interés, entre otros beneficios.

La mitad de los CEOs de la región está contratando personas con conocimiento de IA Generativa

Según un informe realizado por NTT Data y MIT Technology Review a principios del 2024, un 67% de las empresas latinoamericanas aumentó su inversión en marketing digital. El reporte muestra, además que, si bien son cada vez son más las empresas que buscan incorporar herramientas de IA en las áreas de marketing, la poca capacitación profesional los frena: sólo un 14% de las empresas invierte en que sus empleados se formen en inteligencia artificial. El fenómeno pisa fuerte a nivel global: el 66% de los líderes no contrataría a alguien sin habilidades de inteligencia artificial, según un estudio de Linkedin y Microsoft.

“Escuchamos la necesidad de muchas personas que buscan capacitarse en Marketing Digital e Inteligencia Artificial y no encuentran una selección actualizada de las mejores herramientas o enfrentan barreras a la hora de llevarlas a la práctica. Hemos dedicado mucho tiempo en investigar la oferta en el mercado y estamos orgullosos de presentar una solución diseñada para emprendedores, ejecutivos de marketing y cualquiera que necesite entender y aprovechar la irrupción de la Inteligencia Artificial. Aleph es la primera empresa global que ofrece una capacitación de este tipo, con profesores experimentados, un abordaje práctico y un método de aprendizaje ágil para los que necesitan mantenerse competitivos en un mercado que brinda grandes oportunidades en un entorno desafiante. No existe en el mercado otro certificado como el Digital Marketing AI certificate”, expresó Francisco Anello, VP de Educación en Aleph.

Las empresas ofrecen salarios más altos en trabajos que requieren Inteligencia Artificial

Programa del curso de Marketing Digital e Inteligencia Artificial

El programa consta de 17 clases sincrónicas, con sesiones en vivo, soporte vía whatsapp y acceso a material grabado, que le permite a los estudiantes adaptar el aprendizaje a sus necesidades con una premisa: poder acompañar al alumno en todo el proceso y así potenciar la experiencia. Con una metodología basada en los ejercicios prácticos, el programa adicionalmente ofrece masterclasses con expertos reconocidos, integrando teoría y práctica.

Inteligencia artificial, relevancia digital, identificación de públicos objetivos, investigación de mercado, creación de contenido -imagen, video, textos y su consecuente optimización-, posicionamiento online y las últimas tendencias en publicidad online forman parte de la propuesta de contenidos.

Este nuevo certificado está diseñado para todos aquellos que deseen iniciar su camino en el marketing digital e inteligencia artificial, tanto para personas sin experiencia previa en la industria como para quienes buscan adquirir una base sólida en estrategias de negocio y tecnología.

“Diseñamos una experiencia educativa para transformar el marketing a través de la Inteligencia Artificial. La industria está cambiando a una velocidad nunca vista y quienes no se actualicen posiblemente queden atrás. Los cursos cortos esporádicos o las propuestas de instituciones que no conocen el mercado no son suficientes ante la aceleración que estamos viviendo. En Aleph estamos en más de 138 países, trabajamos con las plataformas y anunciantes más importantes del mundo y pusimos nuestros expertos a disposición para crear una propuesta que pudiera estar a la altura del cambio que estamos viviendo. Como organización nos propusimos colaborar para que las personas puedan incorporar las habilidades necesarias para tener éxito en la industria del marketing digital y este es un paso muy concreto en ese camino”, explicó Francisco Anello.

RM