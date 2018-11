Sarquís, una visión optimista sobre el futuro del campo

Ricardo Yapur (Rizobacter), Leonardo Sarquís (ministro de Agroindustria provincial), Ceferino Reato y David Hughes (ArgenTrigo).

Se llevó a cabo en el Savoy Hotel una nueva edición de los Coloquios de Fortuna sobre el tema “Esperando la cosecha”. Expuso el ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís; con los comentarios de David Hughes, presidente de ArgenTrigo y de Ricardo Yapur, presidente de Rizobacter, y con la moderación de Ceferino Reato, editor ejecutivo de revista Fortuna.

El ministro Sarquís comenzó su charla señalando que “el panorama que vamos a ver es cómo estamos y cómo vamos a estar el campo”. Y detalló que a la actividad agropecuaria se dedica el 11% de la superficie continental, que tiene el 10% de los habitantes fuera del Conurbano, y que en la provincia hay 135 municipios, de los cuales 128 tienen actividad agroindustrial.

Respecto de la campaña fina (trigo y cebada), dijo que tras dos inundaciones y siete meses de sequía se habían tenido pérdidas por u$s 8.700 millones y que la proyección estimada de trigo era de 9,3 millones de toneladas por un valor de u$s 1.800 millones (descontado lo que se arruinó por el clima). La cebada, por su parte, llegaría a 4 millones de toneladas por u$s 700 millones. Un 18,8% más que la campaña anterior en trigo, y un 9% más que la de cebada.

En cuanto a la cosecha gruesa, el maíz ocupa 2,53 millones de has., 13,3 millones de toneladas por un total de u$s 1.900 millones. Soja: 6 millones de has., 17 millones de ton., por u$s 4.400 millones. Girasol: 234.000 has., 1,9 millones de ton., por un valor de u$s 450 millones.

Si sumamos la cosecha gruesa y fina, la producción estimada es 46 millones de toneladas por un valor de u$s 9.250 millones.

Sarquís también destacó que en 2006 “se cortó la exportación de carne. En 2015 éramos el país número 14 en exportaciones. En 12 años, Argentina ocupa el puesto N° 5 en este mercado con exportaciones por u$s 15 mil millones”.

Por su parte, Hughes y Yapur se refirieron a la situación del campo en general y de su sector en particular.