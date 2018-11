Cuánto cuesta la seguridad del G20

Operativo de seguridad para el G20.

A menos de 10 días de que comience el G20, Buenos Aires ya comienza a prepararse para la llegada de los presidentes más importantes del planeta. Para ello, el Ministerio de Seguridad, con Patricia Bullrich a la cabeza, decidió invertir u$s 4 millones.

De esta forma, las licitaciones encaradas en los últimos meses incluyen: uniformes ignífugos para gendarmes, lanchas, pistolas Glock y bloqueadores telefónicos.

Por ejemplo, solamente por el traslado de personas de un punto de la ciudad a otro, el Ministerio pagará u$s 1.700.000 a la concesionaria Mercedes Benz Colcar. De acuerdo con Lanación.com, el acuerdo incluye 20 furgones utilitarios modelo 2009. Por cada uno de los vehículos, el Gobierno pagó u$s 85.000. Un valor un poco más alto Ivecam, un concesionario de Iveco, que propuso modelos 2018 por casi u$s 79.500.

Por otro lado, los gendarmes tendrán a su disposición tres lanchas de 6,3 metros de eslora y 2.000 uniformes ignífugos nuevos. En el primer caso, se le pagó u$s 109.110 a Astilleros Neumáticos SRL.

Por su parte, Geotex, la empresa que comercializa la ropa ignífuga de trabajo va a cobrar $ 6.658.000. Para lograr la licitación, la compañía tuvo que competir con otras ocho empresas.

Además, los encargados de la seguridad contarán con 120 pistolas semiautomáticas 9 milimetros. Las armas fueron pedidas a la fabricante internacional Glock y conllevaron un gasto total de u$s 109.110. Asimismo, se le encargó a la compañía Techiniques & Supplies tres camiones de tipo autobomba modelo 2010. Por ellos, se pagó $ 58.032.804.

Por último, la ministra aseguró que habrá tareas de inteligencia. De esta forma, la cartera de Bullrich contará con bloqueadores telefónicos, por los que pagó u$s 96.642 a la empresa Allois, y con tres intercomunicadores, que porveerá la firma Coasin por u$s 289.165.

Cabe señalar que hace unos días, la ministra de Seguridad aseveró que: “las decisiones para actuar ante esa violencia serán inmediatas”.