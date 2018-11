Cuál será la agenda de Trump en el G20

Vladimir Putin y Donald Trump, en épocas de relaciones más aceitadas.

La participación de Donald Trump, que llegará a la Argentina en las próximas horas, en la cumbre de líderes del G20 (que se realizará el 30 de noviembre y el 1° de diciembre) está enmarcada por la guerra comercial con China y las tensiones con Rusia, por la problemática relación de Moscú con Ucrania.

El presidente norteamericano, que viaja con su mujer, Melania Trump, tiene prevista una cena de trabajo con Xi Xinping, presidente de China. Este es uno de los cónclaves que más atención presta el mundo ya que es la última ocasión que tienen los mandatarios para resolver sus diferencias y evitar así una guerra comercial que puede tener consecuencias globales.

A partir del 1° de enero, si todo sigue como hasta ahora, EE.UU. va a aplicar aranceles a productos chinos de entre el 10% y el 25%. El monto total de las importaciones afectadas es de u$s 200.000 millones.

También Trump tendrá reuniones bilaterales con el anfitrión del encuentro, el presidente Mauricio Macri; con el primer ministro de Japón, Shinzō Abe, y la premier alemana, Ángela Merkel, según informó la embajada norteamericana en Buenos Aires.

Leé también: El peso que tiene la Argentina dentro del G20

Si bien estaba planificado un encuentro face to face con el presidente ruso, Vladimir Putin, se informó que en su viaje hacia Buenos Aires Trump decidió suspenderlo, en particular por la tensión entre Ucrania y Rusia. Vía twitter, y desde el Air Force One en pleno vuelo, Trump señaló: “”Dado que los buques y los marineros no han sido devueltos a Ucrania por Rusia, he decidido que lo mejor para todas las partes es que cancele la reunión prevista en Argentina con el presidente Vladimir Putin”. Trump se refiere a la detención por parte del gobierno de Moscú de barcos ucranianos en el Mar Negro.

Por otra parte, el norteamericano tiene intenciones de firmar un nuevo tratado comercial con Canadá y México: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en reemplazo del NAFTA.