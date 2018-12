Cuánto subieron las propiedades por barrio

Luego de los vaivenes que se vivieron a partir de abril de este año, el mercado inmobiliario comienza a dar las primeras señales de estabilización.

El precio medio en la Ciudad de Buenos Aires se ubica para el fin de año en u$s 2.556 m2. Precio que se mantiene sin variaciones desde octubre.

En cuanto a inmuebles que no se usaron todavía, la suba en promedio en 2018 es de +7.6%. Cabe destacar que, en 2017, el incremento fue de 10.8%. Sin embargo, el aumento del +7.6% se dio principalmente en el primer semestre del año, ya que en el segundo tramo el 65% de los barrios vio una disminución o mantención en los precios de los inmuebles. De esta forma, un departamento de dos ambientes posee un valor promedio de u$s 134.200. Por su parte, uno de 3 ambientes tiene un precio de u$s 189.900.

De acuerdo con el informe realizado por Zonaprop, los barrios que más incrementos tuvieron fueron los del norte y noroeste de la Ciudad. Actualmente, lidera con un incremento del 21% Villa Ortúzar. Lo siguen en la lista: Villa Pueyrredón con un 18%, Montserrat con un 15%, Villa Santa Rita con un 13%, Caballito con un 11%, Núñez con un 10%, Abasto con un 8% y Villa Luro con una suba del 7%. Por otro lado, los que menos incrementos tuvieron fueron Puerto Madero, La Boca y Constitución con incrementos entre un 2% y 1% en el año.

Sobre el segmento de alquileres, éstos acumulan un 34% en 2018, con una suba del 2,6% en noviembre, estando cerca de la inflación, pero incrementándose con menor escalada los últimos meses. En promedio, para alquilar un dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires se necesitan $13.172 por mes y en el caso de un tres ambientes el promedio es de $18.440. Si bien hay variaciones en los valores, en promedio el 80% de los barrios mantienen alquileres entre $12.200 y $14.100 pesos por mes. Los barrios de Liniers (55%), Chacarita (49%) y San Cristóbal (48%) son los barrios que más incremento tuvieron en valores de alquiler. Montserrat tuvo un incremento del 42%, Villa del Parque 37%, Villa Urquiza y Almagro 36%, Flores 33%, Once 28%, San Telmo 24% y Constitución 17%.

En cuanto al valor del alquiler, un dos ambientes en cañitas promedia los $16.796, en Palermo $16.421, en Colegiales $14.053, Saavedra $13.373, Microcentro $13.198, San Cristóbal $12.784, Villa del Parque $12.480, Liniers $11.111, Floresta %11.012 y Constitución $9.529.

Por último, la rentabilidad inmobiliaria sigue cayendo y aún no encuentra un piso. En el año bajó en un 40% si se toma el valor del alquiler en dólares, siendo el tiempo de repago de inversión de 29 años, un 60% más que 12 meses atrás. La rentabilidad en promedio es del 3,4% anual, siendo más importante en los barrios más económicos de la Ciudad de Buenos Aires. El barrio más rentable es el de Constitución con un retorno del 4.3% anual, Congreso con un 4.1%, San Cristóbal con 3.8% al igual que Microcentro, Almagro posee un retorno del 3.6%, Flores 3.4%, Caballito 3.3%, Barrio Norte 3.1%, Belgrano y Núñez poseen un retorno del 3% y Puerto Madero del 2.7%.

El 2018 fue un año marcado por los vaivenes económicos. En este sentido, el mercado inmobiliario fue uno de los que más se volatilizó a partir de los cambios en el valor del dólar y en la suba inflacionaria.