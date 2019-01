En el cierre, el dólar no para en su tendencia a la baja

A pesar de las compras del BCRA para sostenerla, la divisa norteamericana siguió cotizando al cierre por debajo del límite inferior de la banda de no intervención.

La moneda norteamericana continúa bajando a pesar de las intervenciones del Central.

A pesar de que hoy, el Banco Central salió a comprar u$s 40 millones hoy, 11 de enero, que se suman a los u$s 20 millones de ayer, el dólar continuó en su cierre por debajo del límite inferior de la banda de no intervención. Esta línea fue establecida en $ 37,379 por dólar.

En el Banco Nación, el cierre terminó en $ 36 comprador y $ 37,80 vendedor. El promedio entre las diferentes entidades de la City que efectúa en Banco Central dio $ 38,160.

El dólar minorista se ubicó en $ 38,24, según el promedio en bancos y casa de cambio que realiza CotizacionDolar.com.ar. Esto significa un descenso del 1,8% respecto de la jornada anterior.

El dólar blue se ubicó en $ 39.25 para venta y el contado con liqui cayó 1,063%, ubicándose en $ 37,15.