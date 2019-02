El BCRA intervino, pero el dólar no sube

Por segundo día consecutivo el ente monetario compra los u$s 75 millones autorizados. Sin embargo, el billete verde se mantiene fuera de la banda.

El dólar cotiza estable.

El dólar termina el día sin cambios . La divisa estadounidense cotiza a $ 38,10 para la venta y a $ 36,30 para la compra. Así figura en las pizarras del Banco Nación, suele tener la cotización más baja del mercado.

Por su parte, en su versión mayorista, el dólar termina en baja. Con una caída del 0,03 %, la moneda norteamericana opera en $ 37,08 para la compra y a $ 37,18 para la venta.

Al igual que ayer, el BCRA compró u$s 75 millones. Aun así el billete verde bajó y se mantiene lejos de la zona de no intervención. En lo que va del año, compró u$s 685 millones.

Por otro lado, el Ministerio de Hacienda está llevando a cabo una licitación de Letras del Tesoro en dólares a una tasa del 4,50% a 271 días, con vencimiento el 13 de septiembre.

La recepción de ofertas comenzó a las 10 de la mañana del lunes, y finalizó a las 15 de hoy. El precio máximo para las LETES fue de u$s 973,94 por cada u$s 1.000, de valor nominal.

En cuanto a las otras monedas de la región: el dólar cotiza a pesos uruguayos $ 31.73 para la compra y a $ 33,20 para la venta. En tanto, en Chile, la divisa estadounidense opera a 662 pesos chilenos para la compra y $ 677 para la venta. Mientras tanto, en Brasil, la moneda estadounidense opera a 3,66 reales para la compra y a 3,74 reales para la venta.

El lunes, el BCRA licitó Leliq a 7 días de plazo por $ 180.000 millones, con una tasa promedio del 51,30 %. El rendimiento máximo adjudicado fue del 51,74% y la mínima, en los 49,99 %.

Por último, ayer, las reservas del Banco Central cerraron casi sin variaciones respecto al viernes a u$s 66.845 millones.