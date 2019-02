Axel Kicillof se reunió con representantes del FMI

El ex ministro de Economía durante el Gobierno de Cristina Kirchner mantuvo un encuentro hoy con Roberto Caldarelli y Trevor Alleyne, representantes del Fondo Monetario.

Axel Kicillof y los representantes del FMI, Trevor Alleyne y Roberto Cardarelli, en la reunión de hoy.

El diputado y ex ministro de Economía durante el gobierno de Cristina Kirchner, Axel Kicillof, fue uno de los políticos de la oposición elegidos por los representantes del FMI que visitan Buenos Aires para reunirse y tener otras visiones de la actual situación económica.

El encuentro, que se realizó hoy por la zona del centro, y luego de reunirse con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey; Roberto Caldarelli y Trevor Alleyne, representantes del Fondo, fue pedido por estos funcionario. Según fuentes cercanas a Kicillof, el objetivo del político kirchnerista “era escucharlos”.

“Se aceptó la reunión con ellos porque tienen un papel central en la economía argentina. El acuerdo firmado por (Mauricio) Macri obliga al gobierno a consultarle decisiones de política económica inherentes al Poder Ejecutivo como la tasa de interés, el tipo de cambio y el nivel de gasto”, aseguran.

Según la versión de este sector de la oposición, Cardarelli y Alleyne “se manifestaron preocupados por la situación nacional. Dicen que éste fue sólo un plan de estabilización de la macro. En particular el tipo de cambio”.

“Se pudo discutir sobre todos los temas y expusimos todos los puntos de vista. Se planteó que el acuerdo no se discutió con la principal fuerza opositora y que todo lo que terminó pasando se había anticipado, en particular que el programa que firmaron en junio no era sostenible”, indicaron.

Y aclararon que como respuesta “se les expresó la preocupación por la desindustrialización, por la pérdida de empleo, por el ajuste en el sistema educativo y de ciencia e investigación,por la fragilidad financiera y especialmente por la fuga de capitales”.

Por otro lado, Kicillof destacó a los representantes del FMI que “nuestro gobierno pagó la deuda que contrajeron otros y sin pedir prestado”. Y agregó que “sin un programa sustentable no hay crecimiento posible por lo que se vuelve inviable el pago de los compromisos”.